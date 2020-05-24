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Şehit mezarlığında buruk bayram!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşayan şehit aileleri, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Hamitler Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehit evlatlarının mezarları başında dua okuyan aileler, mezarlara çiçek bıraktı.

Bursa’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü mezarlıklar koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle boş kalırken, şehit ailelerine özel izin verildi. İzinle birlikte aileler bayram sabahında Hamitler Garnizon Şehitliği’ne gitti. Şehit evlatlarının mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyan aileler, şehitlerinin mezarlarını temizleyerek, çiçek dikti.

'OĞLUM HAKKARİ’DE ŞEHİT OLDU'

2016 yılında Hakkari’de şehit olan Jandarma Sözleşmeli Piyade Er Yunus Yılmaz’ın ailesi de bayram sabahı şehitliğe koştu. Şehidin babası Selami Yılmaz bütün şehit ailelerinin bayramını kutlayarak, “Devletimiz saat 09.00 ile 17.00 arasında şehit ailelerine izin verdi. Buraya geldik dua ettik, duamızı okuduk. Bütün şehitlere bağışladık. Buradan bütün şehit ailelerinin bayramını kutluyorum, Allah'tan rahmet diliyorum. Oğlum Hakkari'de şehit oldu. Bu bayram biraz farklı oldu. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Buna dikkat ederek bayramlaşıyoruz. Bu da bizim insanlık görevimiz" dedi.

'BİZ BURADA HASRETLE BEKLİYORUZ'

Şehidin annesi Azime Yılmaz yine buruk bir bayram yaşadığını belirtti. Oğlunun 2016 yılında Ramazan Bayramı bittikten 3 gün sonra şehit edildiğini dile getiren anne Yılmaz, “Çok zor. Yunus çok aktif bir çocuktu, her ramazan önce Yunus uyanıyordu. 2016'da Hakkari'de son görevini yaptı. Ramazan bitince bana, ‘anne son orucumu tuttum, seneye tutamayacağım’ demişti. Oğlum ramazandan 3 gün sonra şehit oldu. Çok acı bir şey, yapılacak hiçbir şey yok. Rabbim öteki dünyada bizi buluşturacak, inanıyorum. Bütün şehit ailelerine Allah sabır versin, ahirette buluşmayı nasip etsin. Burada yananları Rabbim öteki dünyada yakmasın. Biz burada hasret ile bekliyoruz. Bize bunu yaşatanlar nasıl hesap verecek" dedi.

(DHA)

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