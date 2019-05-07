Şehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandı

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - İSTANBUL Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve 2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in (31) cenazesi, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verileceği Bayburt'a uğurlandı.

Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş -Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve yaklaşık 2,5 yıldır tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 22.00 sıralarında Trabzon Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile şehidin yakınları ve çok sayıda asker ve polis karşıladı. Karşılamada gözyaşlarına boğulan şehidin babası Orhan ile annesi Leyla Ateş ve yakınları, sağlık ekiplerince teskin edilmeye çalışıldı. Tören mangası tarafından uçaktan indirilip cenaze aracına konulan şehit polis memuru Muammer Ateş'in naşı, toprağa verileceği memleketi Bayburt'ta uğurlandı.

Bekar olan şehit polis Ateş, Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.