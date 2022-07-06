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Şehit Serhat Bal'ın son videosu yürek dağladı: Son dakika haberiyle belli oldu, hakkınızı helal edin

06.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonunda teröristler tarafından yapılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın operasyon öncesi kaydettiği video yürek burktu. Ailesine gönderdiği video ile helallik istediği ortaya çıkan Bal, ''Son dakika haberi ile gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey bayrak için'' dedi.

Şehit Serhat Bal'ın son videosu yürek dağladı: Son dakika haberiyle belli oldu, hakkınızı helal edin

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün teröristlerce açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal’ın cenazesi, dün memleketi Düzce’nin Gölyaka ilçesinde Gölyaka Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bakacak köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

''HAKKINIZI HELAL EDİN''

Uzman Çavuş Serhat Bal’ın, operasyona çıkmadan önce ailesine video gönderdiği ortaya çıktı. Babası Ahmet Bal’a gönderdiği videoda ailesinden helallik isteyen Bal, "Tekrardan son dakika haberi ile gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim, sizler de Allah’a emanetsiniz, görüşüz inşallah" dedi.

Şehit sosyal medya hesabından takipçilerine gönderdiği videoda ise, "Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey Ay-yıldızlı bayrak için" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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