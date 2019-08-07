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Şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi Turgutlu'da yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 08:54 | Son Güncelleme

Şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi Turgutlu'da yaşatılacak

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan parka, Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut'un ismi verildi.

Turgutlu Belediyesi meclis toplantısında, ilçede yaşayan Volkan Duran isimli vatandaşın talebi üzerine, Selvilitepe Mahallesi'ndeki bulunan park alanına Şehit Yarbay Songül Yakut'un isminin verilmesine ilişkin önerge görüşüldü.

Belediye meclisi üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar sonucu Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan parka, Şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi verildi.

Turgutlu Belediye Çetin Akın, meclis toplantısı sonrası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehit Yarbay Songül Yakut'un anısını yaşatmak için karar aldıklarını belirtti.

Şehit Songül Yakut'un, vatanı ve milletini için çarpışırken şehit olduğunu ifade eden Akın, "Jandarma Komutanımız Şehit Yarbay Songül Yakut, vatanı ve milleti için çarpışırken, 2017 yılından helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Bizler de onun anısını yaşatmak için, Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan parka ismini vererek anısını yaşatmak istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Selvitepe Mahallesi Songül Yakut Turgutlu

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