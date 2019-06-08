Şehit Yasin Çubuk için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Çubuk için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Yasin Çubuk’un memleketi Balçıkhisar köyünde okutulan mevlitte, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Düzenlenen mevlide, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, İkmal Albay İkmal ve Garnizon Komutanlığı Erkan Başkanı Ali İhsan İmre, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Şehit ve Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile köy halkının katıldı. Proğramda Şehit Yasin Çubuk’un ailesi tarafından mevlid-i şerife katılanlara yemek ikramı yapıldı. Yemek ikramının ardından yapılan yemek duası ile Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Çubuk için okutulan mevlit sona erdi.