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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Ülkemize yönelik tehditler, tacizler elbette ki bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar, şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale Ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemize yönelik tehditler, tacizler elbette ki bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar, şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale Ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir." dedi.

Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene katıldı.

Törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar da yer aldı.

Şehitlik anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik Şeref Defteri'ni imzalayan ve bunu okuyan Soylu, şehitlere "Bir hilal uğruna batan güneşlerimiz" diye seslendi.

Şehadetlerinin 104. yılında torunları ve aziz milletin birer ferdi olmanın gururuyla şehitlerin huzurlarında olduklarını ifade en Soylu, şunları kaydetti:

"Emekleriniz asla ve asla boşa gitmemiştir. O gün sizlerin gösterdiği irade ve kararlılık, bu vatanın her karış toprağına 'Çanakkale Ruhu' olarak işlemiştir ve zor zamanlarımızda hala bize yol göstermekte, ışık tutmaktadır. Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğimiz cevap, bugün hala birilerinin kulağına küpedir. Sizlerden sonra kurduğumuz güzel Cumhuriyetimiz, bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olarak mazlumun duasındadır. Bu duaların en büyük pay sahiplerinden birisi de hiç şüphesiz ki sizlersiniz. Ülkemize yönelik tehditler, tacizler elbette ki bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar, şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale Ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir. Şimdi onlar da şehitliklerde yatmakta ve kendilerden sonra geleceklere ilham vermektedirler."

Hem ülkenin, hem milli ve manevi değerlerinin hem de vicdanı, hakkı ve insanlığı müdafaanın, bundan sonra da aynı ruh ve anlayışla devam edeceğini vurgulayan Soylu, "Zaferi siz kazandınız. Cenabıhak sizlerden razı olsun. Dualarınızı ve şefaatlerinizi torunlarınızdan esirgemeyiniz. Zaferinizi tebrik ediyor, başta bu büyük zaferin komutanı ve Güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepinizin, tüm şehit ve gazilerimizin Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şube Başkanı Ali Kuş da canlarını vatan uğrunda seve seve feda eden, kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla tarihe mal olmuş aziz şehitleri minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Bakan Soylu, beraberindekilerle kabirlerine çiçek bıraktığı şehit yakınlarıyla ilgilendi. Şehit olan amcası Çetin Çakmak'ın mezarı başında bekleyen asker kıyafetli 3,5 yaşındaki Enver Çakmak ile sohbet eden Soylu, "Sen asker mi oldun?" diye çocuğu sevdi.

Törende, şehitler için dua edildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Ülkemize yönelik tehditler, tacizler elbette ki bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar, şehadet sancağını asla indirmemişler ve

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da
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Anahtar Kelimeler:
18 mart Çanakkale Zaferi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehitlik

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