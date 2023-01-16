Şehrin göbeğinde göz göre göre... Akılalmaz görüntülerdeki kadınla ilgili yeni gelişme

Beyoğlu'nda bir telefon kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük bir gündem yarattı. Stantta alışveriş yapan kadının telefonunu çalarken görüntülenen kadının yakalandığı öğrenildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Beyoğlu'nda bir stantta alışveriş yapan kişilere yaklaşan bir kadın görüldü. Videodaki kadının, bir kadının cep telefonunu çaldığı o anlar dikkat çekti.
Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis olayın Beyoğlu Bereketzade Mahallesinde meydana geldiği belirledi.
Kimliği tespit edilen E.D. aynı gün Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.
Şüpheli kadın, "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliye sevk edildi. (DHA)