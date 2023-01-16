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  4. Şehrin göbeğinde göz göre göre... Akılalmaz görüntülerdeki kadınla ilgili yeni gelişme

Şehrin göbeğinde göz göre göre... Akılalmaz görüntülerdeki kadınla ilgili yeni gelişme

16.01.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen akılalmaz görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Bir kadın, şehrin göbeğinde bir stantta alışveriş yapan kadının telefonunu çalarken kamerayla görüntülendi. Olay sonrası kimliği tespit edilen kadın, yakalandı. İşte detaylar...

Beyoğlu'nda bir telefon kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük bir gündem yarattı. Stantta alışveriş yapan kadının telefonunu çalarken görüntülenen kadının yakalandığı öğrenildi.

ALIŞVERİŞ YAPAN KADINA YAKLAŞIP...

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Beyoğlu'nda bir stantta alışveriş yapan kişilere yaklaşan bir kadın görüldü. Videodaki kadının, bir kadının cep telefonunu çaldığı o anlar dikkat çekti.

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Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis olayın Beyoğlu Bereketzade Mahallesinde meydana geldiği belirledi.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ VE YAKALANDI

Kimliği tespit edilen E.D. aynı gün Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

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Şüpheli kadın, "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliye sevk edildi. (DHA)

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