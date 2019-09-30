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Şeker hastalığı cinsel sağlığı tehdit eden en önemli hastalık

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 30.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Serdal Baysal, “Şeker hastalığı tanısı konmuş hastalarda ilerleyen yıllarda cinsel fonksiyon bozukluğu oranında belirgin artış görülmektedir” dedi.

Şeker hastalığı cinsel sağlığı tehdit eden en önemli hastalık

Şeker hastalığının cinsel sağlığı tehdit eden önemli hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi'nde görevli Uz. Dr. Serdal Baysal, “Şeker hastalığı, sanayileşme ile birlikte artan hareketsizlik, aşırı kalorili beslenme ve buna paralel olarak artan kilo artışı ile dünya da ve ülkemizde sıklığı hızla artan, birçok sistem ve organda bozukluğa neden olan kronik bir hastalıktır. İyi tedavi edilmediği durumlarda hayati sistem ve organ hasarlarına neden olur. En sık görülen, hayati komplikasyonları kalp, beyin, böbrek, göz tutulumudur. Kontrolsüz şeker hastalığı, yaşamı tehdit edici olmasa da erkek ve kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olarak kişilerin yaşam kalitesinde bozulmalara sebep olur” dedi.

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ŞEKER HASTALIĞI OLAN KADINLARDA CİNSEL İSTEKTE AZALMA GÖRÜLÜYOR

Şeker hastalığı tanısı konmuş hastalarda ilerleyen yıllarda cinsel fonksiyon bozukluğu oranında belirgin artış görüldüğünü dile getiren Baysal, “Erkeklerde en sık erektildisfonksiyon dediğimiz sertleşme sorunu görülüyor. Diyabet yaşı on yılın üzerinde olan erkeklerde sertleşme sorunu görülme sıklığı üç kat daha fazla artmıştır. Şeker hastalığı ile birlikte görülen hipertansiyon hiperlpidemi, kilo artışı, damar tıkanıklığı gibi hastalıklar bu sorunun daha da sık görülmesine neden olmaktadırlar. Yapılan çalışmalarda şeker hastalığının kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olduğu tam olarak kanıtlanmamakla birlikte, şeker hastalığı olan kadınlarda cinsel istekte azalma, ağrılı cinsel ilişki ve sık tekrarlayan vaginal enfeksiyonlar görülmektedir.

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Şeker hastalığının neden olduğu cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisin de değişik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Ağızdan alınan ilaçlar ve bölgesel uygulanan kremler kullanılmaktadır. İlaç tedavisinde fayda görmeyen hastalara ürolojik müdahaleler yapılabilmektedir. En etkili tedavi şekli kan şekerinin iyi kontrol edilmesidir” diye konuştu.

İHA

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cinsel sağlık şeker hastalığı cinsel sağlık ilişkisi

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