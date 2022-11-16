Şekerbank çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? Şekerbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar farklı çalışma saatlerine sahip olabilir ve her bankanın mesai saatleri değişebilmektedir. Bunun için banka müşterileri hangi bankanın ne zaman açıldığı ve ya öğle arasına ne zaman girdiği ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyebilirler. İnternet üzerinden bankaların çalışma saatlerine ulaşmak mümkündür. Şekerbank, geniş müşteri portföyü tarafından mesai saatleri öğrenilmek istenen bir bankadır. Şekerbank’ın mesai saatleri, öğle arası saatleri ve hafta sonu çalışıp çalışmadığı gibi konular Şekerbank müşterileri ve müşteri adayları tarafından merak edilen konulardır. Peki, Şekerbank çalışma saatleri nedir?

Şekerbank saat kaçta açılıyor?

Şekerbank çalışma saatleri hafta içi 09.00 itibarıyla başlamaktadır. Hafta sonu çalışmayan Şekerbank mesai saatleri 09.00’da başlamaktadır. Şekerbank açılış saati resmî tatillerde ve bayramlarda farklılık göstermekle birlikte 09.00’dur. Şekerbank şube çalışma saatleri 09.00’da başlayıp mesai saatinin sonuna kadar devam ederler. Bazı şubelerde saat çeşitliliği farklı olabilse de genel uygulama bu şekildedir. Şekerbank şube çalışma saatleri şu şekildedir

Hafta içi çalışma saatleri: 09:00-17:00

Şekerbank öğle arası saatleri nedir?

Şekerbank mesai saatleri 09.00-17:00 şeklindedir. Hafta sonu kapalı olan Şekerbank öğle arası saatleri 12:30-13:30 şeklindedir. Bu saatler arası Şekerbank çalışanları öğle arasındadır. Gün içerisinde kalan saatlerde hizmet vermeye devam etmektedirler.

Şekerbank kapanış saati 17.00 şeklinde belirlenmiştir. Şekerbank kapanış saati bayramlar ve özel günlerde değişiklik gösterebilse de genel kanı olarak çalışma saatleri uygulaması bu şekildedir. Şekerbank müşterileri bankanın açılış ve kapanış saatlerini öğrenerek bankaya bilinçli bir şekilde gitmek isteyebilirler. Şekerbank hafta içi mesai saatleri 09:00-17:00 arasındadır. Hafta sonu kapalı olan bankanın bayram ve özel günlerde mesai uygulamaları farklılık gösterebilmektedir.

Şekerbank cumartesi günleri açık mı?

Şekerbank hafta içi beş gün hizmet veren bir bankadır. Hafta sonları kapalı olan banka cumartesi günü hizmet vermemektedir.



