HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şekerbank çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? Şekerbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Şekerbank çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? Şekerbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

16.11.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel olarak herkesin bankalarda işi olur. Bankada işi olan, internet ve ya telefon bankacılığı ile işlemlerini halledemeyecek kişiler bankaların mesai saatlerini araştırmaktadır. Şekerbank da müşterileri tarafından çalışma saatleri öğrenilmek istenen bir bankadır. Şekerbank çalışma saatleri: Şekerbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, cumartesi günleri açık mı?

Şekerbank çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? Şekerbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar farklı çalışma saatlerine sahip olabilir ve her bankanın mesai saatleri değişebilmektedir. Bunun için banka müşterileri hangi bankanın ne zaman açıldığı ve ya öğle arasına ne zaman girdiği ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyebilirler. İnternet üzerinden bankaların çalışma saatlerine ulaşmak mümkündür. Şekerbank, geniş müşteri portföyü tarafından mesai saatleri öğrenilmek istenen bir bankadır. Şekerbank’ın mesai saatleri, öğle arası saatleri ve hafta sonu çalışıp çalışmadığı gibi konular Şekerbank müşterileri ve müşteri adayları tarafından merak edilen konulardır. Peki, Şekerbank çalışma saatleri nedir?

Şekerbank saat kaçta açılıyor?

Şekerbank çalışma saatleri hafta içi 09.00 itibarıyla başlamaktadır. Hafta sonu çalışmayan Şekerbank mesai saatleri 09.00’da başlamaktadır. Şekerbank açılış saati resmî tatillerde ve bayramlarda farklılık göstermekle birlikte 09.00’dur. Şekerbank şube çalışma saatleri 09.00’da başlayıp mesai saatinin sonuna kadar devam ederler. Bazı şubelerde saat çeşitliliği farklı olabilse de genel uygulama bu şekildedir. Şekerbank şube çalışma saatleri şu şekildedir

Hafta içi çalışma saatleri: 09:00-17:00

Şekerbank öğle arası saatleri nedir?

Şekerbank mesai saatleri 09.00-17:00 şeklindedir. Hafta sonu kapalı olan Şekerbank öğle arası saatleri 12:30-13:30 şeklindedir. Bu saatler arası Şekerbank çalışanları öğle arasındadır. Gün içerisinde kalan saatlerde hizmet vermeye devam etmektedirler.

Şekerbank saat kaçta kapanıyor?

Şekerbank kapanış saati 17.00 şeklinde belirlenmiştir. Şekerbank kapanış saati bayramlar ve özel günlerde değişiklik gösterebilse de genel kanı olarak çalışma saatleri uygulaması bu şekildedir. Şekerbank müşterileri bankanın açılış ve kapanış saatlerini öğrenerek bankaya bilinçli bir şekilde gitmek isteyebilirler. Şekerbank hafta içi mesai saatleri 09:00-17:00 arasındadır. Hafta sonu kapalı olan bankanın bayram ve özel günlerde mesai uygulamaları farklılık gösterebilmektedir.

Şekerbank cumartesi günleri açık mı?

Şekerbank hafta içi beş gün hizmet veren bir bankadır. Hafta sonları kapalı olan banka cumartesi günü hizmet vermemektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki farklı ankette iki farklı sonuç!İki farklı ankette iki farklı sonuç!
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalarPolonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar
"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır..."Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...
Anahtar Kelimeler:
Şekerbank şekerbank saat kaçta kapanıyor

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"

Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

İlginizi Çekebilir

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.