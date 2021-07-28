Şekil değiştiren UFO görenleri şaşkına çevirdi! Dakikalarca sürdü

Şekil değiştiren UFO olayı, komplo teorisyeni "Disclose Screen The Grimreefar"ın, görüntüleri YouTube kanalında paylaşmasıyla gündeme geldi.

UÇAKTAYKEN ŞEKİL DEĞİŞTİREN UFO'YA ŞAHİT OLDU

Görüntü iddialara göre uçakla seyahat eden Alman bir turist tarafından gönderildi.

Daily Star’ın haberine göre çekilen görüntülerde, uçaktan daha yüksek bir irtifada uçan beyaz bir nesne görülüyor.

Nesne kısa süre sonra tabiri caizse dönüşüyor ve uzuyor. Parlayan gizemli nesne, daha sonra ise Y şeklini alıyor.

Komplo teorisyeni YouTuber, kameraya yakalanan nesnenin "plazma tabanlı bir yaşam formu" olabileceğini iddia etti.

YouTuber, "İnsanlar buna bir UFO diyecekler, teknik olarak öyle, ama ben bunun biyolojik bir varlık veya üst atmosferimizde yaşayan plazma temelli bir yaşam formu olmasına daha çok inanıyorum" dedi.

Videonun Reddit'te paylaşılması ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

Videoyu izleyen bir kişi, nesnenin UFO veya plazma tabanlı bir yaşam formu değil, su damlası olabileceğini düşünürken, bazıları bunun gördükleri en şaşırtıcı UFO videosu olduğunu söyledi.

