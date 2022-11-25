Seks araştırmasından olay yaratan iddia: En çok seks yapan sporcular... Futbolcular değil

Futbolcular, bazı atlet arkadaşları kadar sıklıkla orgazma ulaşamasa da en çok orgazm olanlar listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Yeni bir seks araştırması, hangi tür sporcuların en çok seks ve çoklu orgazmlardan hoşlandığını bildiğini iddia ediyor. Sağlıklı beslenme markalarından biri tarafından yapılan ilginç araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre seks uzmanları golf oynayanların çok seks yaptığını ve daha fazla orgazm yaşadığını söylüyor.

Verilere göre, golfçüler ayda ortalama 12,5 kez, haftada üç kez seks yapıyor. Bu durum onları listenin zirvesine yerleştiriyor. Golfçüleri dansçılar ve halterciler izledi. Öte yandan, futbolcuların ayda sadece 3,3 kez en az orgazm yaşadıkları ve yatak odasında kendilerine pek güvenmedikleri iddia edildi.

En çok seks yapan sporcular: