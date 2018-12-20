KADIN

Seks, egzersiz yerine geçer mi?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 20.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

Profesör Antony Karelis, 21 çiftin cinsel ilişki sırasında ne kadar enerji harcadığını görmek için bir deney yaptı. Ölçümleri deneye katılan çiftlerin kollarına taktığı cihazlarla gerçekleştiren Karelis, deneylerinin sonucunda cinsel ilişki sıırasında erkeklerin ortalama 101, kadınların ise 69 kalori yaktığı sonucuna vardı.

Seks, egzersiz yerine geçer mi?

Huffington Post, seksin egzersiz yerine geçip geçemeyeceğini öğrenmek için bunun üzerine araştırma yapan ekibin içinden bir uzmanla görüştü. Uzman, koşu bandında geçirilen 30 dakikalık tempolu yürüyüşün seksten daha fazla kalori yaktığını belirtti.

Quebec Üniversitesi'nden Profesör Antony Karelis, 21 çiftin cinsel ilişki sırasında ne kadar enerji harcadığını görmek için bir deney yaptı. Ölçümleri deneye katılan çiftlerin kollarına taktığı cihazlarla gerçekleştiren Karelis, deneylerinin sonucunda cinsel ilişki sıırasında erkeklerin ortalama 101, kadınların ise 69 kalori yaktığı sonucuna vardı. Araştırmacıların hesaplamalarına göre erkekler dakikada 4.2 kalori yakarken, kadınlar 3.1 kalori yaktı. Karelis erkeklerin daha çok kalori yakmasının nedeninin vücut kütlelerinin daha fazla olması olmasından dolayı olduğunu belirtti.

2

Karelis bu verilerin değişken olduğunu belirtti, çünkü deneye katılan gruptaki insanlar 20 yaşında, kilo problemi olmayan, heteroseksüel çiftlerdi.

Karelis'in söylediğine göre yakılan kalori kiloya ve sağlık durumuna göre değişebilir.

Karelis'in araştırmalarına göre erkekler koşu bandı üzerinde 30 dakika gerçirdiğinde 276 kalori, kadınlar ise 213 kalori yakıyor, yani bu çiftlerin cinsel ilişki sırasında yaktığı kalorinin iki katından daha fazla.

PARTNERÇırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Şimdi de bunu yaptırıyorlar! Daha iyi orgazm için...Şimdi de bunu yaptırıyorlar! Daha iyi orgazm için...
Cinsel ilişkide kaç kalori harcanır?Cinsel ilişkide kaç kalori harcanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seks cinsel ilişki cinsel ilişki egzersiz ilişkisi

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hadise’den seksi ‘yorgun ama mutlu’ pozu

Hadise’den seksi ‘yorgun ama mutlu’ pozu

Etkisi kanıtlandı! Bir ay içinde selülitten kurtulacağınız mücadele programı

Etkisi kanıtlandı! Bir ay içinde selülitten kurtulacağınız mücadele programı

Kraliyet gelinlerinin Türk tutkusu! Önce 'Fatıma Ana Eli’ yüzüğü, şimdi ise...

Kraliyet gelinlerinin Türk tutkusu! Önce 'Fatıma Ana Eli’ yüzüğü, şimdi ise...

Doğru erkeği elde etmenin yolları

Doğru erkeği elde etmenin yolları

Doğumu her kadın ister, bir de göğüsler sarkmasa!

Doğumu her kadın ister, bir de göğüsler sarkmasa!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Kim daha önce orgazm olmalı? Kadın mı, erkek mi?

Kim daha önce orgazm olmalı? Kadın mı, erkek mi?

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Düzenli cinsel meditasyon bakın neler yapıyor?

Düzenli cinsel meditasyon bakın neler yapıyor?

Orgazm sorununu kendiniz de çözebilirsiniz

Orgazm sorununu kendiniz de çözebilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlar, daha iyi orgazm için 10 bin TL ödüyor!

Şimdi de bunu yaptırıyorlar! Daha iyi orgazm için...

Cinsel ilişkide kaç kalori harcanır?

Cinsel ilişkide kaç kalori harcanır?

Kim daha önce orgazm olmalı? Kadın mı, erkek mi?

Kim daha önce orgazm olmalı? Kadın mı, erkek mi?

Şüpheli cinsel ilişki sonrası ne yapılmalı?

Şüpheli cinsel ilişki sonrası ne yapılmalı?

İsmi yeni olsa da deneyimler çok tanıdık! İşte orgazm boşluğu

İsmi yeni olsa da deneyimler çok tanıdık! İşte orgazm boşluğu

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.