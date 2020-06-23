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Seks ile ilgili az bilinen 25 ilginç bilgi

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Farklı cinsel eğilimlere sahip olanlar dışında sekse karşı hem bedensel hem de ruhsal olarak bir sempatisi olmayan çok az insan vardır.

Seks ile ilgili az bilinen 25 ilginç bilgi

Farklı cinsel eğilimlere sahip olanlar dışında sekse karşı hem bedensel hem de ruhsal olarak bir sempatisi olmayan çok az insan vardır. Öyle ki herhangi bir fiziksel veya psikolojik baskı altında olmadan yapılan seksin kazanımları her zaman için daha fazla ve farklıdır. Seks bugüne kadar ne kadar ayıp bir eylem olarak öğretilmiş olsa da seks hakkında konuşmak hemen herkesin ilgisini çeker. Aslında seks de dahil olmak üzere yapmaktan hoşlanılan tüm eylemlere karşı gösterilen olağan ve içten tepki bu eylemleri hem merak edilesi kılar hem de deneyimlerin paylaşılmasının önünü açar. İsteyerek gerçekleştirilen tüm eylemler için kabul gören nokta; bu deneyimlerin ilgi ve merak uyandırmasıyla paylaşma arzusunun gelişmesi. Tam da bu sebepten ötürü seks hakkında bildiklerinizin birçoğunu yeterince bilindik, olağan ve sıradan bilgiler gibi düşünseniz de öğrendiğinizde sekse bakış açınızı değiştirecek bilgiler hala mevcut.

Cinsellikle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Sıradanlığı engellemek, yeni bilgiler edinmek ve yeni şeyler deneyimlemek toplumsal baskıya isyan edecek zihniyet ve cesarete sahip olmayı gerektiriyor. Seks hakkında paylaştığımız birtakım gerçekler olağan dışı görünebilir ancak durum öyle değil. Yalnız gerçekten bazıları tuhaf bilgiler. Bir miktar da kültür olması adına cinsellikle ilgili ilginç hikayeleri sizler için derledik.

1. Dünyada her gün düzenli olarak ortalama 100 milyon çift cinsel ilişki yaşıyor.

Öyleyse buradan çıkaracağımız sonuçla anlık ortalama 134 bin kişinin romantik bir an yaşadığını düşünebiliriz.

2. Kadınların 1/3’ü yatakta yüksek sesle başka erkeklerin ilgisini çekmeyi arzuluyor.

Erkekler, kadınların o esnada seks yapıyor olduklarını hayal ettikleri an daha fazla tahrik olurlar.

3. Kadınların ve erkeklerin çoğu partnerleri ile seks yaptıkları sırada kafalarında farklı insanları düşünüyor.

Bu tamamen bilinçaltıyla bağlantılı bir düşünce. Tatmin olamamakla pek alakası yok gibi.

4. Cinsel olarak uyarılmış bir kadının göğüs boyutları %23 oranında büyüme gösterir.

Fiziksel olarak sınırlı ve değişkenlik gösteren göğüs boyutları cinsel birliktelik sırasında alınan zevke bağlı olarak büyüyüp küçülebilir. Partnerindeki bu değişimden tahrik olmayacak erkek de yoktur herhalde.

5. Bir erkek ereksiyon olduğu süre zarfında yaklaşık üç adet çöl faresinin hayatta kalmasına yetecek miktarda kan depolar.

Şöyle bir düşündüğümüzde, susuz kalmamak adına hörgücünde su depolayan develer gibi erkekler de kan depolamayı ihmal etmiyor.

6. Erkekler saatte ortalama olarak 44 km hızda boşalırlar.

Bu hız, şehir içinde ortalama bir hızla seyreden aracın hızına denktir diyebiliriz.

7. Bir sperm hücresi, yaklaşık olarak 38,5 mb genetik veriyi içerisinde tutuyor.

Erkekler, orgazm olduktan hemen sonraki üç saniye içerisinde yaklaşık 1,5 gb veri boşaltımını gerçekleştirmiş oluyor. Verinin aktarım hızı da ortalama bir internet hızının neredeyse 6 kat fazlası. Bu verilere göre metabolizmanın seks esnasında resmen bir makine gibi işlediğini söylemek mümkün.

8. Klitoris, anatomisiyle erkek cinsel organıyla neredeyse aynıdır; yalnızca idrar yoluna sahip değildir.

Kadınlar hakkında cinsel bilgileri incelerken temel olarak uyarılma noktalarımız ortak olduğu bilgisine ulaşılmış. Yapısal benzerliklerinin yanı sıra işlevsel olarak da aynı çalışma prensibine sahipler.

9. Kadınlar, en güçlü orgazmlarını regl dönemlerinde yaşıyorlar.

Regl döneminde vajinanın daha duyarlı olması ve yine bu dönemde sekse ara vermek zorunda kalmamız adil mi?

10. Aslında yapılan makyajların amacı, orgazm halinde olan kadının surat ifadesini yansıtmaktır.

Allık tenin terli ve kızarık halini, pembe veya yoğun kırmızı ruj dudakların ısırılmayla kanlanmış ve şişmiş duruşunu ve göz farları ile kalemler de kısılmış, yarı kapalı gözleri ortaya çıkarma çabası içindir.

11. Tarihte tam olarak adı geçen dört papa, seks esnasında ölmüştür.

Papaların seks hayatı yok diye biliyorduk ama konu o şekilde değilmiş. Papa 7. Leo seks esnasında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını yitirdi. 2. Pavlus da seks esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren bir diğer Papa. 7. John, birlikte olduğu kadının eşinin seks esnasında onları basmasıyla öldürüldü. 13. John da benzer şekilde öfkeli bir eşin cinayetine kurban oldu.

12. Ortalama dört erkekten biri cinsel ilişki esnasında ışıkları kapatma isteğine sahip.

Belki de psikolojik yönden utangaçlık hisseden bazı erkekler, bu yönüyle kadınlarla benzerlik gösteriyordur. Kadınlar kadar utanan erkekler de fazlaca var.

13. Sperm, kırışıklık karşıtı olan, cildin gerginleşmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olan nemlendiricilerdeki proteinlerin içeriğiyle aynı içeriğe sahip.

Hatta günümüzde bazı ülkelerde kadınlar, spermleri yüzlerine maske olarak uygulamanın sağlıklı olduğunu düşünüyor. Tabii bunun ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır.

14. Sperm, depresyonu da olumlu yönde etkiliyor.)

Sperm psikolojiyi olumlu etkileyen, duygu halini yüksek tutan ve uyku eğilimine neden olan hormonlara sahip.

15. Birleşik Devletler’deki Mississippi ve Alabama eyaletlerinde vibratörlerin ve seks oyuncaklarının satılması yasaktır.

Nedeni net olarak bilinmiyor, ne tür bir amaçla yasaklandığına dair biz de net bir fikir yürütemedik açıkçası.

16. Tayland’da yaşayan kadınlar, partnerlerinin cinsel organlarını kesme konusunda dünya lideridir.

İlişkilerinde çok agresif ve öfkeli tavırlar sergileyen bazı kadınlar her yerde ön plana çıkıyor. Erkekler bu konuda kadınların gerisinde kalıyor. Çok ilginç cinsel olaylar ile iç içeyiz aslında.

17. Kırmızı iç çamaşırlarının çok seksi olduğu kabul ediliyor.

Kırmızı bizlere, içten içe arzu ve şehveti anlatıyordu zaten.

18. Misyoner pozisyonu haricinde başka bir pozisyonda seksin yasak olduğu eyalet; Florida.

Günümüzde de yürürlükte olan bu yasa, misyoner pozisyonun dışında bir pozisyonda seks yapılmasını yasakladığı gibi, heteroseksüel bir ilişkide kadının göğüslerinden öpmeyi de yasaklıyor. Akıl sır ermeyen bu yasak eyaletteki katı kuralların kanıtı.

19. Dünya üzerinde en fazla cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirilen ülke Tayland.

İkinci sırada en fazla cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılan ülke de İran. Şaşırtıcı değil mi?

20. Kleopatra, vibratörün ilk mucidi olarak düşünülebilir.

Söylentiler vibratörün mucidinin Kleopatra olduğu yönünde. M.Ö. 50'de Kleopatra, agresif arılarla dolu papirüs kabını vibratör olarak kullanıyormuş.

21. Yunan Adalarının birinde Antik Yunanlar tarafından yapılan “penis için lanet” tableti bulundu.

Kurşun tablet yüzeyine yazılan lanette “seviştiğiniz zaman penisiniz acısın” yazmakta. Biri çok ağır bedduada bulunmuş. Erkekler hakkında cinsel bilgiler arasından erişebildiğimiz en lanetli bilgi denilebilir.

22. Eski Aztek dilinde kullanılan “testis”, avokado ile özdeşleştirilmiş bir kelime.

Eski Aztek kültüründe cinsel kudret olarak kabul edilen avokado, bakirelerin yemesi yasak bir meyveydi. Aslında suçu meyvede aramamak lazım.

23. Eski Mısır’da kurutulmuş timsah dışkıları gebelik engelleyici olarak kullanılıyordu.

Gübre içerisinde bulunan alkalin maddesi, prezervatifler için kullanılanlarla benzer yapıdadır ve sperm öldürücü bir etkiye sahiptir. Gelişen teknoloji ile sağlık sektöründe kullanılan gebelik önleyici haplar ve tedavi yöntemlerinin ilkel örnekleri tarihte de mevcut.

24. Çekirgelerin boşaldıktan sonra vücut kütlelerinin 1/3’ü eksilir.

Bazı konularda epey avantajlıyız.

25. Amazon’daki nehir yunusları, burun seksiyle birbirlerini bulan tek hayvan türü olarak biliniyor.

Herkesin kendine göre bir kur tarzı var tabii.

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