Seks ile ilgili az bilinen 25 ilginç bilgi

Farklı cinsel eğilimlere sahip olanlar dışında sekse karşı hem bedensel hem de ruhsal olarak bir sempatisi olmayan çok az insan vardır. Öyle ki herhangi bir fiziksel veya psikolojik baskı altında olmadan yapılan seksin kazanımları her zaman için daha fazla ve farklıdır. Seks bugüne kadar ne kadar ayıp bir eylem olarak öğretilmiş olsa da seks hakkında konuşmak hemen herkesin ilgisini çeker. Aslında seks de dahil olmak üzere yapmaktan hoşlanılan tüm eylemlere karşı gösterilen olağan ve içten tepki bu eylemleri hem merak edilesi kılar hem de deneyimlerin paylaşılmasının önünü açar. İsteyerek gerçekleştirilen tüm eylemler için kabul gören nokta; bu deneyimlerin ilgi ve merak uyandırmasıyla paylaşma arzusunun gelişmesi. Tam da bu sebepten ötürü seks hakkında bildiklerinizin birçoğunu yeterince bilindik, olağan ve sıradan bilgiler gibi düşünseniz de öğrendiğinizde sekse bakış açınızı değiştirecek bilgiler hala mevcut.
Sıradanlığı engellemek, yeni bilgiler edinmek ve yeni şeyler deneyimlemek toplumsal baskıya isyan edecek zihniyet ve cesarete sahip olmayı gerektiriyor. Seks hakkında paylaştığımız birtakım gerçekler olağan dışı görünebilir ancak durum öyle değil. Yalnız gerçekten bazıları tuhaf bilgiler. Bir miktar da kültür olması adına cinsellikle ilgili ilginç hikayeleri sizler için derledik.
Öyleyse buradan çıkaracağımız sonuçla anlık ortalama 134 bin kişinin romantik bir an yaşadığını düşünebiliriz.
Erkekler, kadınların o esnada seks yapıyor olduklarını hayal ettikleri an daha fazla tahrik olurlar.
Bu tamamen bilinçaltıyla bağlantılı bir düşünce. Tatmin olamamakla pek alakası yok gibi.
Fiziksel olarak sınırlı ve değişkenlik gösteren göğüs boyutları cinsel birliktelik sırasında alınan zevke bağlı olarak büyüyüp küçülebilir. Partnerindeki bu değişimden tahrik olmayacak erkek de yoktur herhalde.
Şöyle bir düşündüğümüzde, susuz kalmamak adına hörgücünde su depolayan develer gibi erkekler de kan depolamayı ihmal etmiyor.
Bu hız, şehir içinde ortalama bir hızla seyreden aracın hızına denktir diyebiliriz.
Erkekler, orgazm olduktan hemen sonraki üç saniye içerisinde yaklaşık 1,5 gb veri boşaltımını gerçekleştirmiş oluyor. Verinin aktarım hızı da ortalama bir internet hızının neredeyse 6 kat fazlası. Bu verilere göre metabolizmanın seks esnasında resmen bir makine gibi işlediğini söylemek mümkün.
Kadınlar hakkında cinsel bilgileri incelerken temel olarak uyarılma noktalarımız ortak olduğu bilgisine ulaşılmış. Yapısal benzerliklerinin yanı sıra işlevsel olarak da aynı çalışma prensibine sahipler.
Regl döneminde vajinanın daha duyarlı olması ve yine bu dönemde sekse ara vermek zorunda kalmamız adil mi?
Allık tenin terli ve kızarık halini, pembe veya yoğun kırmızı ruj dudakların ısırılmayla kanlanmış ve şişmiş duruşunu ve göz farları ile kalemler de kısılmış, yarı kapalı gözleri ortaya çıkarma çabası içindir.
Papaların seks hayatı yok diye biliyorduk ama konu o şekilde değilmiş. Papa 7. Leo seks esnasında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını yitirdi. 2. Pavlus da seks esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren bir diğer Papa. 7. John, birlikte olduğu kadının eşinin seks esnasında onları basmasıyla öldürüldü. 13. John da benzer şekilde öfkeli bir eşin cinayetine kurban oldu.
Belki de psikolojik yönden utangaçlık hisseden bazı erkekler, bu yönüyle kadınlarla benzerlik gösteriyordur. Kadınlar kadar utanan erkekler de fazlaca var.
Hatta günümüzde bazı ülkelerde kadınlar, spermleri yüzlerine maske olarak uygulamanın sağlıklı olduğunu düşünüyor. Tabii bunun ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır.
Sperm psikolojiyi olumlu etkileyen, duygu halini yüksek tutan ve uyku eğilimine neden olan hormonlara sahip.
Nedeni net olarak bilinmiyor, ne tür bir amaçla yasaklandığına dair biz de net bir fikir yürütemedik açıkçası.
İlişkilerinde çok agresif ve öfkeli tavırlar sergileyen bazı kadınlar her yerde ön plana çıkıyor. Erkekler bu konuda kadınların gerisinde kalıyor. Çok ilginç cinsel olaylar ile iç içeyiz aslında.
Kırmızı bizlere, içten içe arzu ve şehveti anlatıyordu zaten.
Günümüzde de yürürlükte olan bu yasa, misyoner pozisyonun dışında bir pozisyonda seks yapılmasını yasakladığı gibi, heteroseksüel bir ilişkide kadının göğüslerinden öpmeyi de yasaklıyor. Akıl sır ermeyen bu yasak eyaletteki katı kuralların kanıtı.
İkinci sırada en fazla cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılan ülke de İran. Şaşırtıcı değil mi?
Söylentiler vibratörün mucidinin Kleopatra olduğu yönünde. M.Ö. 50'de Kleopatra, agresif arılarla dolu papirüs kabını vibratör olarak kullanıyormuş.
Kurşun tablet yüzeyine yazılan lanette “seviştiğiniz zaman penisiniz acısın” yazmakta. Biri çok ağır bedduada bulunmuş. Erkekler hakkında cinsel bilgiler arasından erişebildiğimiz en lanetli bilgi denilebilir.
Eski Aztek kültüründe cinsel kudret olarak kabul edilen avokado, bakirelerin yemesi yasak bir meyveydi. Aslında suçu meyvede aramamak lazım.
Gübre içerisinde bulunan alkalin maddesi, prezervatifler için kullanılanlarla benzer yapıdadır ve sperm öldürücü bir etkiye sahiptir. Gelişen teknoloji ile sağlık sektöründe kullanılan gebelik önleyici haplar ve tedavi yöntemlerinin ilkel örnekleri tarihte de mevcut.
Bazı konularda epey avantajlıyız.
Herkesin kendine göre bir kur tarzı var tabii.
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