Seks ile ilgili ilk kez okuyacağınız ilginç bilgiler! Makyaj, orgazm anında...

Seks; çiftler arasındaki ilişkiyi taçlandıran renkli bir aktivite olmakla birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir yaşamın da şifresidir. Dolayısıyla insanın fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından aktif bir cinsel yaşam oldukça önemli. Bu kadar önemli bir aktiviteyle ilgili pek çok şehir efsanesinin yayılması da çok doğal. Bu yazımızda gizemlerle dolu cinsellik konusunu ilginç bilgilerle taçlandıracağız. İşte hiçbir yerde duymadığınız bilgiler...
Cinsellik tüm canlıları yakından ilgilendiren keyifli bir maceradır. Hayvanlardan bitkilere kadar bütün canlılar, varlıklarını devam ettirmek için bu serüvenin kahramanı olur. Şüphesiz ki bu ilginç serüvenin baş kahramanı insandır. İnsanlık geçmişten günümüze kadar cinsel yaşama pek çok açıdan yeni bir soluk getirmiştir. Peki, seks hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? İşte ağzınızı açık bırakacak detaylar...
Seks yaparken partnerlerin birbirine kilitlendikleri yönündeki efsanesini daha önce duymuş olabilirsiniz. "Yok canım, olur mu öyle şey?" deseniz de bu olay tamamıyla gerçektir. Penis Captivus ismi verilen bu tıbbi olay çiftlere oldukça zor anlar yaşatır. İlişki sırasında vajina içindeki kaslar erkek penisi üzerinde kasılarak penisin kilitlenmesine yol açar.
İlişki sırasında erkek orgazm olmaya başladığı andan itibaren üç saniyede bir 1,5 GB veriyi dışarı atar. Yani bu; verilerin aktarım hızının, ortalama internet ağından yaklaşık 6 kat daha hızlı olduğu anlamına gelir.
Kadınlar orgazm olurken yüzleri ve dudakları kızarır. Efor sarf ettikleri için terlerler ve gözleri kısılır. Kırmızı ve pembe rujlar, allıklar, göz kalemleri ve göz farları tam olarak bu anlarda oluşan görüntüyü elde edebilmek için ortaya çıkmıştır.
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