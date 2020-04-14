Seks ile ilgili ilk kez okuyacağınız ilginç bilgiler! Makyaj, orgazm anında...

Seks; çiftler arasındaki ilişkiyi taçlandıran renkli bir aktivite olmakla birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir yaşamın da şifresidir. Dolayısıyla insanın fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından aktif bir cinsel yaşam oldukça önemli. Bu kadar önemli bir aktiviteyle ilgili pek çok şehir efsanesinin yayılması da çok doğal. Bu yazımızda gizemlerle dolu cinsellik konusunu ilginç bilgilerle taçlandıracağız. İşte hiçbir yerde duymadığınız bilgiler...

SEKS İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

Cinsellik tüm canlıları yakından ilgilendiren keyifli bir maceradır. Hayvanlardan bitkilere kadar bütün canlılar, varlıklarını devam ettirmek için bu serüvenin kahramanı olur. Şüphesiz ki bu ilginç serüvenin baş kahramanı insandır. İnsanlık geçmişten günümüze kadar cinsel yaşama pek çok açıdan yeni bir soluk getirmiştir. Peki, seks hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? İşte ağzınızı açık bırakacak detaylar...

FRANSA'DA ERKEKLERİN EREKTE OLAMAMASI BİR SUÇ

ve 17. yüzyıllarda çiftlerin birbirinden boşanması çok zordu ancak yatak odası problemleri boşanmak için yeterli bir sebepti. 16. ve 17. yüzyılda Fransa'da evli olan erkeklerin erekte olmada problem yaşaması tamamen suç sayılıyordu. Boşanma davası açıldığında durumun kanıtlanması için din adamları, cerrah ve ebe davalı erkeği birtakım testlere tabi tutardı. Penisin ereksiyon haline geçebilmesi, sağlığı ve ejaküle olup olmadığı incelendikten sonra erkeğin başarılı ya da başarısız olduğu söylenirdi. Eğer erkek başarısız ise eşiyle iki saat içinde seks yapması için hak verilirdi. Erkek bu durumda da başarısız olursa mahkeme çiftleri kesin olarak boşardı.

SEKS YAPARKEN KİLİTLENEBİLİRSİNİZ

Seks yaparken partnerlerin birbirine kilitlendikleri yönündeki efsanesini daha önce duymuş olabilirsiniz. "Yok canım, olur mu öyle şey?" deseniz de bu olay tamamıyla gerçektir. Penis Captivus ismi verilen bu tıbbi olay çiftlere oldukça zor anlar yaşatır. İlişki sırasında vajina içindeki kaslar erkek penisi üzerinde kasılarak penisin kilitlenmesine yol açar.