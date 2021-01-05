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Seks köleleri, insan avı, kiralık katiller!

05.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Seks köleleri, insan avı, kiralık katiller!

Birçok insana göre dark web’de canlı yayında cinayet izlemek ya da bir köle satın almak mümkün. Peki gerçekten öyle mi yoksa bunlar bir şehir efsanesi mi?

Birçok insana göre suikastçi kiralamaktan, uyuşturucu alışverişi yapmaya dek dark web’de yasadışı olan tüm faaliyetleri gerçekleştirmek mümkün. İnternetin iz sürülemez olan bu alanı, beraberinde birçok şehir efsanesinin doğmasını da sağladı.

Dark web hakkında bilinenlerin ne kadarı gerçek?

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Siber suç uzmanı olan ve dark weble ilgili her şeyi bilen Chris Monteiro, genel inanışın aksine dark web'de herhangi bir ücret kaşılığında kiralayabileceğiniz katiller olmadığını söylüyor.

Daily Star’ın yaptığı habere göre siber suç uzmanı Chris Monteiro, dark web’de kiralık katillerin olmasıyla ilgili “Dark web'in en yüksek profilli dolandırıcılıklarından biri bu. Bir sürü dolandırıcılık sitesi var ve genellikle istediğiniz kişiyi öldürebileceklerini söyleyen bir çete olduklarını iddia ediyorlar. Detayların sunulacağı bir e-posta adresi ya da web sitesi oluyor. Konuşma para üzerinden devam ediyor. Planda her zaman daha fazla para ödemenizi gerektiren bazı gecikmeler oluyor” dedi. Monteiro, dark web'in popüler suikastçilerinin bir efsaneden ibaret olduğunu belirtti.

Monteiro dark web'in kiralık katil bulunabilecek bir yer olmadığını söylüyor.

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Bir diğer şehir efsanesi ise dark web’de “kırmızı oda” olarak adlandırılan cinayet ya da işkence canlı yayınları.

Bu efsanenin yayılmasında korku filmlerinin büyük payı olduğunu söyleyen Monteiro “İnsanlar Hostel filmindeki gibi bir şeyle karşılaşacaklarını düşünüyorlar. Oysa tamamen saçmalık. Ölüm ve işkence görüntüleri içeren videolar gerçek değil, ancak insanlar gerçek olduğuna inanmakta ısrarcı” dedi.

Tıpkı bu efsanelerde olduğu gibi, köle alışverişinin yapıldığı açık artırma siteleri de Monteiro’ya göre gerçek dışı.

Dark web’de “beyni yıkanmış seks köleleri” olduğuna inanılsa da, gerçek böyle değil.

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Gerçek olduğuna inanılan ama aslında var olmayan diğer şeyler arasında, dark web'de ölümüne dövüşen insanların videolarının bulunduğu ve beyni yıkanmış seks kölelerinin satıldığı efsaneleri de yer alıyor.

Monteiro’ya göre dark web’de 100.000 pound karşılığında insan avı yapılabileceği inancı yaygın olsa da, buna dair hiçbir kanıt yok.

Bu efsanelerin dolaşmasındaki en büyük neden ise bu tür içerikleri tüketmeye hazır olan insanları hedefleyen ve onlardan astronomik ücretler alan dolandırıcılık faaliyetleri.

Sahte reklamlar, ücret karşılığında insan avı yapıldığını söylüyor.

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Monteiro, dark web’de yeni olan insanların genellikle gizli hisse senedi ipuçları gibi gerçekte olmayan bilgiler aradığını söyleyerek “İnsanlar gerçekle dark web arasındaki farkı anlayamıyorlar” dedi.

Teröristlerin saldırı planlamak için dark web’i kullandığına dair raporlar olmasına rağmen Monteiro bunların gerçekleştiğine dair çok fazla kanıt bulunmadığını söyleyerek “Bir sürü site IŞİD tarafından yönetildiğini iddia ediyor. Ancak insanlardan para almak için dolandırıcılık yaptıklarına dair pek çok kanıt var” dedi.

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Dark web’le ilgili bir sürü efsanenin gerçek sanılması, gerçekten de endişelenecek şeyler olmadığı anlamına gelmiyor.

Bunlardan biri gerçek bir sorun olan, bilgilerin izi bulunması zor hacker’lara satıldığı veri hırsızlığı. Karantina nedeniyle birçok insanın evde oluşu da kimlik bilgisi hırsızlığını artırdı. Monteiro dünyanın herhangi bir yerinde, takibinin yapılamayacağı online silah satışından endişe duyduğunu söyledi.

2016’da Almanya’da dokuz kişinin ölümüne neden olan genç, kullandığı silahı dark web’den satın almıştı.

Veri hırsızlığı ve kimlik bilgisi avı, dark web’in en önemli sorunlarından biri.

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Elbette dark web’in gerçek sorunlarından biri de çocuklara yönelik cinsel istismar görüntülerinin en çok paylaşıldığı yer olması.

İnternetin %90’ını dark web’in oluşturduğu bilgisinin en büyük efsanelerden biri olduğunu söyleyen Monteiro “Aslında oldukça küçük bir kullanıcı çemberinden oluşuyor” dedi.


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