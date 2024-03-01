Seks sembolü olduğunu düşünüyor! Demi Rose tülden elbisesini indirdi... Üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor. Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiren kıvrımlı model son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Brezilya tatilinden karelerini paylaşmaya devam eden Demi Rose bu defa tülden elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

Deniz kıyısında tülden elbisesini yarıya kadar indiren Demi Rose üstsüz poz verdi. Ünlü modelin bu pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isme; 'Mükemmel görünüyorsun', 'Yine harikasın', 'Her zamanki gibi çok cesur' gibi yorumlar yapıldı.







