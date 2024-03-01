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  4. Seks sembolü olduğunu düşünüyor! Demi Rose tülden elbisesini indirdi... Üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Seks sembolü olduğunu düşünüyor! Demi Rose tülden elbisesini indirdi... Üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 09:31
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Sosyal medyada her fırsatta bir seks sembolü olarak var olduğunu dile getiren Demi Rose iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor. Kıvrımlı model bu defa 'Aklın nerede olursa olsun' notu ile paylaşım yaptı. Tülden elbisesiyle dikkat çeken ünlü model elbisesini yarıya kadar indirip üstsüz poz verdi.

Seks sembolü olduğunu düşünüyor! Demi Rose tülden elbisesini indirdi... Üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor. Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiren kıvrımlı model son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Brezilya tatilinden karelerini paylaşmaya devam eden Demi Rose bu defa tülden elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

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Deniz kıyısında tülden elbisesini yarıya kadar indiren Demi Rose üstsüz poz verdi. Ünlü modelin bu pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü isme; 'Mükemmel görünüyorsun', 'Yine harikasın', 'Her zamanki gibi çok cesur' gibi yorumlar yapıldı.

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Demi Rose sosyal medya
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