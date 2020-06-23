Seks terapisi nedir? Yararları nelerdir?

Erkekler cinsel deneyimlerini övünç kaynağı olarak görürken kadınlar sessiz kalmayı yeğler, cinsellikle ilgili konuşmaktan kaçınırlar. Eğer cinsel problemlerinizi sırf utanç duyduğunuz için kimseyle paylaşmıyorsanız şunu bilin ki kadınların %43'ü erkeklerin de %31'i yaşadığı cinsel işlev bozuklukları konusunda yardım almayı tercih ediyorlar. Cinsel işlev sorunlarınızı ya da cinsel eğilimlerinizi bir uzmanla görüşmelisiniz ki sorunların derinine inilip problemin kaynağına ulaşılabilsin. İşte seks terapisi bunun için var. Sorunun kaynağını ortaya çıkartıp onu tersine çevirmek için. Bu yüzden cinsel sorunlarınızın ileride daha büyük problemlere yol açmasını istemiyorsanız yardım istemekten hiçbir zaman çekinmeyin. Seks Terapisi Nedir? Seks terapisi bir psikoterapi türü, bir cinsel tedavi biçimidir. Bu terapiye ister çift olarak isterseniz de bireysel olarak katılabilirsiniz. Terapi esnasında cinsel duygularınız, cinsel işlevleriniz, cinsel eğilimleriniz ya da cinsel kaygılarınız değerlendirme altına alınır. Cinsel ve ruh sağlığınızın geliştirilmesi ve korunması amaçlanır.

Neden kimi insanlar cinsellikten haz alırken kimileri haz almaz ya da neden kimileri cinsel yaşamında mutluyken kimileri mutsuzdur? İşte bu soruların cevaplarını bulmak, cinsel problemler yaşayan kişilerin, kendilerini tanımasını sağlamak ve içlerinde bir yerlerde var olan başarma hissini ve güveni ortaya çıkarmak için seks terapisine ihtiyaçları vardır. Seks terapisi erektil disfonksiyon, düşük libido ve cinsel doyumla etkileşime girebilecek çeşitli fiziksel ya da duygusal sorunlara yardımcı olur. Cinsel terapiler, cinsel ilişkilerde ve eğilimlerde ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili eğitim görmüş işinin ehli psikologlar, lisanslı terapistler ya da doktorlar tarafından uygulanır. Yani bu tedaviyi uygulayabilmek için mutlaka bu alanda eğitim görmüş ve uzmanlaşmış olmak gerekiyor. Psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ya da psikolog elbette cinsel terapist olabilir ancak ilgili lisans eğitimlerini aldıktan sonra. Kimi zaman kişilerin cinsel sorunlardaki bireysel psikopatolojileri (kimlik ve kişilik sorunları), çift olarak yaşanan sorunları ağırlaştırabilir ve çözülemeyecek noktaya getirebilir. Böyle durumlarda yalnızca klasik seks terapisi yeterli olmaz. İyi bir terapist, cinsel terapi tekniklerinden farklı olarak bilişsel, davranışçı, varoluşsal gibi bireysel psikoterapi tekniklerine de hakim olmalıdır ve bu teknikleri nerede ne zaman kullanacağını iyi bilmelidir.

Seks Terapisi Neden Yapılır? Bireysel olarak ya da çift olarak yaşadığınız tüm cinsel problemlerinizi çözüme kavuşturmayı amaçlayan seks terapisi sizi hem ruhsal travmalardan çekip çıkarmayı amaçlar hem de cinsel duygularınızın ve problemlerinizin kaynağını ortaya çıkararak eşinizle birlikte yeniden mutlu bir cinsel yaşama kavuşmanızı sağlar. Peki seks terapisi hangi cinsel bozuklukları yoluna koyabilir? Sertleşme problemleri

Orgazm sorunları

Erken boşalma

Bazı cinsel alışkanlıklar

Cinsel birleşmede ağrı duyulması

Cinsel kimlik karmaşası yani cinsel tercihle ilgili yaşanan kaygılar

Cinsel istek azlığı ya da çokluğu ve uyarılma ile ilgili yaşanan kaygılar

Vücuttaki bir özür nedeniyle ortaya çıkabilen cinsel sorunlar Bu tarz sorunlar yaşıyorsanız seks terapisi uzmanları her zaman sizin yanınızdadır. Utanmadan, çekinmeden yardım almak ve kendinizi ifade etmek hem sizi ruhen rahatlatacak hem de cinsel ihtiyaçlarınızı belirleyerek ya da cinsel sorunlarınızı yoluna koyarak eşinizle birlikte yeni bir yol çizmenizi mümkün kılacaktır. Cinsel konularla ilgili bilmediğiniz pek çok konuyu da terapi sayesinde öğrenerek yeni deneyimlere doğru adım atabilirsiniz. Terapi olmaya karar verdiğinizde yapacağınız ilk şey iyi bir terapist bulmak olmalı. İsterseniz ilk terapide o terapistin sizin için uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Önemli olan size yardımcı olabilecek iyi bir terapist bulmaktır. Ancak kimi zaman seks terapisinden tam anlamıyla yarar sağlayabilmek ve terapiyi başarılı bir şekilde noktalayabilmek için cinsel sorunlara konu olan problemin kökeninin psikolojik mi yoksa fizyolojik mi olduğunun tespit edilmesi gerekebilir. Bu yüzden terapistler zaman zaman bazı çiftlerden tıbbi muayene yaptırmasını isteyebilir. Sorunun neden kaynaklandığını öğrendikten sonra seks terapisine başlanarak problemin büyüklüğüne göre tedavi süreci planlanır.

Terapiler genellikle 3-6 ay kadar sürer ve haftalık seanslar şeklinde uygulanır. Terapinin ilk dönemleri biraz garip ve yoğun geçebilir. Çünkü cinsel konuların daha önce hiç konuşmadığınız konular olması sebebiyle gergin hissedebilirsiniz ama kendinizi bırakın ve içinizden gelenleri anlatın. Bir zaman sonra kendinizi daha iyi tanıdığınızı, bazı olaylara farklı bir pencereden bakabildiğinizi, aslında ne kadar değerli olduğunuzu ve sorun olarak gördüğünüz konuların aslında hiç de çözümsüz olmadığını göreceksiniz. Seks Terapisinin Yararları Nelerdir? Seks terapisinde çiftler kendi ihtiyaçlarını ortaya koyduktan sonra önceden tahammül edemedikleri konuların artık daha kabul edilebilir hale geldiğini görebilirler ve değişim artık korkutucu gelmemeye başlar.

Çiftler birbirlerini tüm yönleriyle tanıdıktan ve ihtiyaçlarını öğrendikten sonra mutlu bir birlikteliğe adım atabilirler ve böylece boşanmaların önüne geçilmiş olunur. Ancak tabii kimi durumlarda tam tersi de olabilir, yani çiftler terapi sonunda mutsuzluklarının birbirlerinden kaynaklandığını anlayarak ayrılma kararı da alabilirler. Bu durum olumsuz gibi görünse de aslında terapinin yararlarından biridir.