Sel ahırları yuttu, horozlar telef oldu

Adana’da 4 gündür devam eden aşırı yağış nedeniyle ahırlar yerle bir oldu. Vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını güçlükle kurtardı, horozlar telef oldu.

Merkez Sarıçam ilçesinde hayvancılık yapan Ahmet Yılmaz ve komşusu Kezban Yılmaz, şiddetli yağışlar nedeniyle mağdur oldu. Kezban Yılmaz’ın ahırı sel suları nedeniyle tamamen yok olurken, hayvanlarını son anda kurtardı.

Ahmet Yılmaz’ın ahırında ise çökme meydana geldi. Yılmaz da hayvanlarını son anda kurtarırken, yaklaşık 50 bin liralık hayvan yemi sel sularına karıştı. Ayrıca Yılmaz’ın çok sayıda horozu da sele kapılıp telef oldu. Perişan olduklarını söyleyen Ahmet Yılmaz, "Yağmur yağınca bir anda sel oluştu büyükbaş hayvanlarımı zor kurtardım. Ahırım zarar gördü. Ahırdaki bütün yemlerim sele kapılıp gitti. Yaklaşık 50 bin lira zararım var. Devletimden bize yardım etmesini bekliyoruz" dedi.

Kezban Yılmaz ise her yağmurda ahırını sel alıp gittiğini hayvanlarını zor kurtardığını, artık buna bir çare bulunmasını istedi.

