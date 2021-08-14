HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yıllık yağışın 3'te 2'si 48 saatte gerçekleşti

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yıllık yağışın 3'te 2'si 48 saatte gerçekleşti

14.08.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı bölgelerde 10-12 Ağustos'ta metrekareye düşen yağış miktarı, yıllık yağışın 3'te 2'sini buldu.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yıllık yağışın 3'te 2'si 48 saatte gerçekleşti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 48 saatteki yağış miktarı, son 5 yıllık ortalamada, 1 yıllık toplam yağışın yaklaşık 3'te 2'si olarak kayıtlara geçti.

Sel felaketinden acı haberler geliyor (Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki selde son durum)Sel felaketinden acı haberler geliyor (Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki selde son durum)

Bu bölgede yıllık ortalama toplam yağış miktarı 487,9 kilogram/metrekare (kg/m2) iken 2 günlük yağış miktarı 318,62 kg/m2 olarak gerçekleşti. Ağustos ortalama yağış miktarı ise son 5 yılda 33,7 kg/m2 ölçüldü.

KASTAMONU'DA YAĞIŞLAR

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyünde 48 saatte toplam yağış miktarı 420,6 kg/m2 olarak ölçüldü. Bu miktar son 5 yıllık verilerde ortalama 1 yılda toplamda yağan yağışlarda 773,7 kg/m2 oldu. Ağustos ayı ortalaması yağışlarda ise metrekareye 31,5 kg/m2 olarak kayıtlarda yer aldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinin son 7 yıllık verilerinde yıllık toplam yağış miktarı ortalama 771 kg/m2 olarak kayıtlara geçti. 48 saatlik sürede ise toplam yağış miktarı yaklaşık toplamda 1 yıllık yağışın yarısına denk gelen 382,1 kg/m2 oldu. Bu ayda ortalama yağış miktarı ise 31,4 kg/m2 idi.

Yine aynı ilin Devrekanı ilçesinin Kuz köyündeki 48 saatte yağan toplam yağış miktarı rekor sayılabilecek düzeyde oldu. Burada 48 saate düşen yağış metrekareye 353,2 kg/m2 oldu. Kuz köyünün son 5 yıllık ortalama toplamda yıllık aldığı ortalama yağış miktarı 712,6 kg/m2 olarak ölçümlerde yer alıyor. Ağustos ayı ortalaması ise 27,4 kg/m2 olarak göze çarpıyor.

SİNOP'TA YAĞIŞLAR

Sinop'un Ayancık ilçesinde ise 2 günde toplam yağış miktarı 301,3 kg/m2 oldu. Ağustos ayı ortalama yağış miktarı son 5 yılda 55,7 kg/m2 olarak ölçüldü. Son 5 yıllık verilere göre 1 yılda burada metrekarede toplamda 863,8 kg/m2 yağış görüldü. (AA)

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarına cevapSel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarına cevap


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtıEğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtı
Yüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalıYüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalı
Türkiye ve Yunanistan arasında "ayin" gerilimi! Ülkeye alınmadıTürkiye ve Yunanistan arasında "ayin" gerilimi! Ülkeye alınmadı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sel Kastamonu Sinop Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

14 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Seyyar çaycı dehşeti! Müşteriyi öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

Seyyar çaycı dehşeti! Müşteriyi öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.