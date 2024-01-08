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  4. Selda Bağcan başörtüsüyle sahneye çıktı! Konser tarzı sosyal medyada gündem oldu

Selda Bağcan başörtüsüyle sahneye çıktı! Konser tarzı sosyal medyada gündem oldu

08.01.2024 11:28 | Son Güncelleme:
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Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selda Bağcan bu defa konser provasındaki tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Başörtüsü takan Bağcan'ın kombinini görenler şoke oldu.

Ah Yalan Dünya, Adaletin Bu mu Dünya, Öyle Bir Yerdeyim ki gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Selda Bağcan bu defa konser provasındaki tarzıyla adından söz ettirdi.

Selda Bağcan, bir konser öncesi provada giydiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü. Provadan videosu ve fotoğrafları paylaşılan usta sanatçının başörtülü hali herkesi şaşırttı. Kısa sürede yayılan görüntüler sayesinde Selda Bağcan en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları usta sanatçının sanatsal kimliğini ve özgün tarzını yansıtması nedeniyle kıyafetini beğenirken, bazı kullanıcılar da şaşkınlıklarını dile getirdi.

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Sosyal medya gündem olduğunu öğrenen Selda Bağcan da "Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak" diye yanıt verdi.

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