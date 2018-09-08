HABER

Selimiye'nin gelir kapısı "Arasta Çarşısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Osmanlı döneminin Edirne'deki en önemli çarşılarından Selimiye Arastası, günümüzde de önemini koruyor - Selimiye Camisi külliyesinde yer alan çarşı, turistlerin vazgeçilmez alışveriş merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin giderlerinin karşılanması için 3. Murat tarafından 1590 yılında yaptırılan çarşı, 428 yıldır vakfiyesine uygun olarak tarihi caminin masraflarını karşılamaya devam ediyor - Tarihi Selimiye Arastası, her sabah esnafın "bereket duası"yla kapılarını açıyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Osmanlı döneminin Edirne'deki en önemli çarşılarından Selimiye Arastası, günümüzde de önemini koruyor.

Selimiye Camisi külliyesi içerisinde yer alan tarihi kapalı çarşı, şehre gelen turistlerin vazgeçilmez alışveriş merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin giderlerinin karşılanması için 3. Murat tarafından 1590 yılında yaptırılan çarşı, dükkan kiralarından elde edilen gelirle 428 yıldır vakfiyesine uygun olarak Selimiye'nin masraflarını karşılamaya devam ediyor.

Cami avlusuna bağlanan kapısının yanı sıra güney, kuzey ve doğu cephesindeki giriş kapısıyla Osmanlı'nın klasik çarşı mimarisini yansıtan arasta, 256 metre uzunluğunda 73 kemerle Mimar Davut Ağa'nın imzasını taşıyor.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde çok sayıda ayakkabıcı, yemenici olması dolayısıyla Kavaflar Çarşısı olarak tanımladığı Selimiye Arastası'nda bulunan dükkanlar, günümüzde daha çok şekerlemeci ve hediyelik eşya satan esnafa ev sahipliği yapıyor.

- Her sabah "dua" ile açılıyor

Tarihi Selimiye Arastası, her sabah esnafın "bereket duası"yla kapılarını açıyor.

Selimiye'de sabah namazını kıldıktan sonra çarşıdaki dua kubbesinin altında bir araya gelen esnaf, birbirlerine "hayırlı işler" diledikten sonra asırlık Osmanlı geleneğini dua ederek devam ettiriyor.

Her gün bir esnafın yaptırdığı duaya çarşıdaki vatandaşlar ve yerli turistler de katılıyor.

Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi çarşıyı Osmanlı padişahlarından 3. Murat'ın Selimiye Camisi'ne gelir sağlamak için Mimar Davut Ağa'ya yaptırdığını kaydetti.

Tarihi çarşıda 28 yıldır esnaflık yaptığını belirten Bayrak, "Çarşımızı tarihte yapan ve yaptıran kişileri dua ederek şükranla anıyoruz. Her gün erken saatlerde çarşımızın kapılarını açıyoruz. Esnafımız dua kubbesinin altında bir araya geliyor. Hep birlikte bolluk ve bereket için dua ediyoruz. Her gün ayrı bir esnafımız duayı yaptırıyor. Esnafımızın yanı sıra çarşıdaki yerli yabancı misafirlerimiz, müşterilerimiz ilgi gösteriyor." diye konuştu.

- "Dua geleneği esnafa dayanışma ruhu veriyor"

Çarşı esnafından Kadir Tektaş da geçmişten bugüne gelen geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Her gün çarşımızın ortasında bulunan dua kubbesinin altında toplanarak dua ediyoruz. Atalarımız, ecdadımız sabah dükkanlarını açtığında ilk önce dua kubbesinde doğru iş yapacağına, doğru tartacağına, müşteriyi kandırmayacağına ve işlerinin bereketli olması için dua edermiş." dedi.

Tektaş, şunları söyledi:

"Osmanlıdan, ecdadımızdan beri gelen bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Belli bir ara bırakılmış ama biz devam ediyoruz. Vatandaşlar ve turistler özellikle de yabancı turistler duaya katılıp, bizi izliyorlar. Daha sonra da sorduklarında onlara anlatıyoruz. Gurur verici bir gelenek."

PARTNERDağlar evleri yuttu! Korkunç karelerDağlar evleri yuttu! Korkunç kareler
Aydın'da SOLOTÜRK'ten gösteriAydın'da SOLOTÜRK'ten gösteri
11 aylık siroz hastası bebeğe yaşam hediyesi verdi11 aylık siroz hastası bebeğe yaşam hediyesi verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esnaf gelenek osmanlı Selimiye Arastası Selimiye Camisi Tarihi Yaşatan Çarşılar

En Çok Okunan Haberler

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

Ankara'nın bilinmeyen sığınağı! Tarihi...

Ankara'nın bilinmeyen sığınağı! Tarihi...

Microsoft Office 365 zamlandı

Microsoft Office 365 zamlandı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.