EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Osmanlı döneminin Edirne'deki en önemli çarşılarından Selimiye Arastası, günümüzde de önemini koruyor. Selimiye Camisi külliyesi içerisinde yer alan tarihi kapalı çarşı, şehre gelen turistlerin vazgeçilmez alışveriş merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin giderlerinin karşılanması için 3. Murat tarafından 1590 yılında yaptırılan çarşı, dükkan kiralarından elde edilen gelirle 428 yıldır vakfiyesine uygun olarak Selimiye'nin masraflarını karşılamaya devam ediyor. Cami avlusuna bağlanan kapısının yanı sıra güney, kuzey ve doğu cephesindeki giriş kapısıyla Osmanlı'nın klasik çarşı mimarisini yansıtan arasta, 256 metre uzunluğunda 73 kemerle Mimar Davut Ağa'nın imzasını taşıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde çok sayıda ayakkabıcı, yemenici olması dolayısıyla Kavaflar Çarşısı olarak tanımladığı Selimiye Arastası'nda bulunan dükkanlar, günümüzde daha çok şekerlemeci ve hediyelik eşya satan esnafa ev sahipliği yapıyor.

- Her sabah "dua" ile açılıyor Tarihi Selimiye Arastası, her sabah esnafın "bereket duası"yla kapılarını açıyor. Selimiye'de sabah namazını kıldıktan sonra çarşıdaki dua kubbesinin altında bir araya gelen esnaf, birbirlerine "hayırlı işler" diledikten sonra asırlık Osmanlı geleneğini dua ederek devam ettiriyor. Her gün bir esnafın yaptırdığı duaya çarşıdaki vatandaşlar ve yerli turistler de katılıyor. Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi çarşıyı Osmanlı padişahlarından 3. Murat'ın Selimiye Camisi'ne gelir sağlamak için Mimar Davut Ağa'ya yaptırdığını kaydetti. Tarihi çarşıda 28 yıldır esnaflık yaptığını belirten Bayrak, "Çarşımızı tarihte yapan ve yaptıran kişileri dua ederek şükranla anıyoruz. Her gün erken saatlerde çarşımızın kapılarını açıyoruz. Esnafımız dua kubbesinin altında bir araya geliyor. Hep birlikte bolluk ve bereket için dua ediyoruz. Her gün ayrı bir esnafımız duayı yaptırıyor. Esnafımızın yanı sıra çarşıdaki yerli yabancı misafirlerimiz, müşterilerimiz ilgi gösteriyor." diye konuştu.