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Selülit probleminden kurtulmanızı sağlayacak 7 mucize besin!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların% 80 ila% 90'ı hayatlarının bir noktasında selülit problemiyle karşı karşıya kalabilir. Selüliti tedavi etmenin birçok tıbbi yolu var ancak bu sizi maddi açıdan zorlayabilir. Sizin için cebinizi pek yormayacak tüm vücudunuza fayda sağlayacak önerilerle geldik.

Selülit probleminden kurtulmanızı sağlayacak 7 mucize besin!

Selülitle mücadelede hangi yiyeceklerin size yardımcı olacağını bulmak için bazı araştırmalar yaptık.

KAVUN

Neden işe yarıyor: Kavun yaklaşı k% 91 oranında su içerir ve idrar söktürücü etkiye sahiptir.
Ne yapar: Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre kavun suyu uyluktaki çukurları azaltabilir. Söz konusu araştırmada, yaşları 31 ile 50 arasında değişen 40 sağlıklı kadına 56 gün boyunca kavun suyu ekstresi verildi ve o bölgede önemli miktarda selülit kaybettiler. Kavun yağ veya kolesterol içermez ve tatlı bir şey için istekleri gidermeye yardımcı olabilir.

BİTTER ÇİKOLATA

Neden işe yarıyor: Bitter çikolata antioksidanlar içerir.
Ne yapar: Antioksidanlar, selülite katkıda bulunan yağın parçalanmasını harekete geçirir. Kardiyovasküler sistemi destekler ve kan akışını etkinleştirerek selüliti azaltmaya yardımcı olur.

SAFRAN

Neden işe yarıyor: Safran, kan dolaşımını iyileştirebilecek ve yağ hücrelerinin büyümesini engelleyebilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
Ne yapar: Safran kanınızın akışını sağlar ve bu "portakal kabuğu" cildini daha az görünür hale getirebilir. Aynı zamanda deri altındaki kas tonusunu arttırır ve yüzeydeki çöküntüleri ortadan kaldırır. Sonuç olarak, daha pürüzsüz görünen bir cilde sahip olursunuz.

YABAN MERSİNİ

Neden işe yarar: Yaban mersini, antosiyanin olarak bilinen harika bir antioksidan kaynağıdır.
Ne yaparlar: Yaban mersini yemek, yağların kolesterole dönüşmesini engeller. Lenf akışını iyileştirir ve selüliti teşvik eden toksinleri ortadan kaldırır. Yaban mersini ayrıca hücresel yenilenmeyi artırır ve kişinin cildinin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

KIRMIZI BİBER

Neden işe yarıyor: Kırmızı biber vücudun yağ yakma mekanizmalarını harekete geçirir.
Ne yapar: Kırmızı biber, deri altındaki yağ hücrelerinde biriken ve selülite neden olan toksinleri yok eder. Cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlayan sağlıklı dokuyu yeniden oluşturmaya yardımcı olabilir. Ayrıca bağ dokusunu restore etmeye ve zenginleştirmeye yardımcı olan B6 vitamini içerir.

SARIMSAK

Neden işe yarıyor: Sarımsak kan akışını ve dolaşımı artırır.
Ne İşe Yarar: Sarımsak, obezite tedavisinde etkili bir şekilde kullanılır ve ayrıca cilt ve selülit tedavisine de katkı sağlar. Sarımsak açısından zengin bir diyet, vücudun "portakal kabuğuna" neden olan toksinlerden kendisini temizlemesine yardımcı olabilir.

KİNOA

Neden işe yarıyor: Kinoa, selülit oluşumundan sorumlu olan yağ hücrelerinin parçalanmasına yardımcı olur.
Ne yapar: Kinoa vücuttaki fazla yağın yakılmasına yardımcı olur ve yağ hücrelerinin birikimini azaltabilir. Kinoadaki mineraller kollajen üretimini artırır, cildi güçlendirir ve cilt yüzeyinin elastikiyetini artırır.

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