Selülit probleminden kurtulmanızı sağlayacak 7 mucize besin!

Selülitle mücadelede hangi yiyeceklerin size yardımcı olacağını bulmak için bazı araştırmalar yaptık.

KAVUN

Neden işe yarıyor: Kavun yaklaşı k% 91 oranında su içerir ve idrar söktürücü etkiye sahiptir.

Ne yapar: Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre kavun suyu uyluktaki çukurları azaltabilir. Söz konusu araştırmada, yaşları 31 ile 50 arasında değişen 40 sağlıklı kadına 56 gün boyunca kavun suyu ekstresi verildi ve o bölgede önemli miktarda selülit kaybettiler. Kavun yağ veya kolesterol içermez ve tatlı bir şey için istekleri gidermeye yardımcı olabilir.

BİTTER ÇİKOLATA

Neden işe yarıyor: Bitter çikolata antioksidanlar içerir.

Ne yapar: Antioksidanlar, selülite katkıda bulunan yağın parçalanmasını harekete geçirir. Kardiyovasküler sistemi destekler ve kan akışını etkinleştirerek selüliti azaltmaya yardımcı olur.

SAFRAN

Neden işe yarıyor: Safran, kan dolaşımını iyileştirebilecek ve yağ hücrelerinin büyümesini engelleyebilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Ne yapar: Safran kanınızın akışını sağlar ve bu "portakal kabuğu" cildini daha az görünür hale getirebilir. Aynı zamanda deri altındaki kas tonusunu arttırır ve yüzeydeki çöküntüleri ortadan kaldırır. Sonuç olarak, daha pürüzsüz görünen bir cilde sahip olursunuz.