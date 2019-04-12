Selülit tedavisinde yeni bir sayfa açılmış olabilir mi?

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, selülit tedavisinde kullanılan Pb serum yani ‘enzimatikHA’ hakkında birçok kadının bu sorununa çare olacak birbirinden faydalı açıklamalarda bulundu.

SELÜLİTİN EVRELERİ

Selülit, kozmetik ve tıp literatürüne ‘peau d’orange’ olarak girdi. Portakal kabuğu görüntüsünü tarif eden bu durum aslında birinci evre selülittir.

Kişi zayıf veya şişman olabilir. Selülitin bu evresinde beslenmeyle de ilişkili olarak cilt bölgesinde ödem ile toksinler atılamadığı için dolaşım bozulur; elle sıkıştırıldığında dalgalı, portakal kabuğu görüntülü bir cilt olur.

CİLTTE DALGALI GÖRÜNTÜ

Selülitin bir sonraki evresinde, elle sıkıştırılmadan, normal duruşla bile dalgalı cilt görüntüsü vardır. Burada kollajen lifler azalmış, kısalmış, eskimiş ve ciltte hafifçe çukurlaşmalar başlamıştır. Üçüncü evrede ciltteki bozulmalar ve gevşemeler artmış, bu da yuvarlak ortasından çökük veya çekintili çukurlukların belirginleşmesi ile rahatsız edici görünüme neden olur.

Dördüncü ve son evrede, derin çukurlukların çevresinde dolaşımın daha da bozulmasıyla, yağ birikimlerinin çukurluğun tam tersi, dışarıya doğru çıkıntılar yaptığı lobuler, glanduler evredir. Selülit problemi olan çoğu kadında bu saydığım tüm evreler vücudunun çeşitli bölgelerinde aynı anda vardır ve mixt tip yani karışık tip selülitten söz edilir.