KADIN

Selülit tedavisinde yeni bir sayfa açılmış olabilir mi?

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 12.04.2019 17:28 | Son Güncelleme

Portakal kabuğu görüntüsüyle ciltte dalgalı bir düzensizliğe neden olan selülit, özellikle yaz aylarında kadınların hayatını kabusa çeviriyor. Genetik faktörlerden hareketsiz yaşam tarzına kadar birçok faktör selülit problemine neden oluyor.

Selülit tedavisinde yeni bir sayfa açılmış olabilir mi?

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, selülit tedavisinde kullanılan Pb serum yani ‘enzimatikHA’ hakkında birçok kadının bu sorununa çare olacak birbirinden faydalı açıklamalarda bulundu.

SELÜLİTİN EVRELERİ

Selülit, kozmetik ve tıp literatürüne ‘peau d’orange’ olarak girdi. Portakal kabuğu görüntüsünü tarif eden bu durum aslında birinci evre selülittir.

Kişi zayıf veya şişman olabilir. Selülitin bu evresinde beslenmeyle de ilişkili olarak cilt bölgesinde ödem ile toksinler atılamadığı için dolaşım bozulur; elle sıkıştırıldığında dalgalı, portakal kabuğu görüntülü bir cilt olur.

CİLTTE DALGALI GÖRÜNTÜ

Selülitin bir sonraki evresinde, elle sıkıştırılmadan, normal duruşla bile dalgalı cilt görüntüsü vardır. Burada kollajen lifler azalmış, kısalmış, eskimiş ve ciltte hafifçe çukurlaşmalar başlamıştır. Üçüncü evrede ciltteki bozulmalar ve gevşemeler artmış, bu da yuvarlak ortasından çökük veya çekintili çukurlukların belirginleşmesi ile rahatsız edici görünüme neden olur.

Dördüncü ve son evrede, derin çukurlukların çevresinde dolaşımın daha da bozulmasıyla, yağ birikimlerinin çukurluğun tam tersi, dışarıya doğru çıkıntılar yaptığı lobuler, glanduler evredir. Selülit problemi olan çoğu kadında bu saydığım tüm evreler vücudunun çeşitli bölgelerinde aynı anda vardır ve mixt tip yani karışık tip selülitten söz edilir.

SELÜLİTE KARŞI GÜNCEL BİR TEDAVİ: ENZİMATİKHA

Selülit tedavisi için kullanılan EnzimatikHA, ciltteki eski ve kısalmış kollajen liflerin temizlenmesini sağlayarak cildin serbestleşmesine ve dolayısıyla dalgalı cildin düzelmesini sağlamaktadır. EnzimatikHA yeni kollajen yapımını uyararak cildin yeniden restore edilmesini ve dalgalı cilt görünümünün iyileştirilmesini hedefler.

EnzimatikHA, içerisinde bulunan hyaluronik asit, cildin derinden nemlendirilmesini sağlayarak, cildin hücrelerinden olan fibroblastların yeni kollajen üretmelerini tetikleyebilir. Ayrıca hyaluronik asit kendi kendinin de çoğaltılmasını sağlayan güçlü bir maddedir.

Enzimatik hyaluronik asit içinde üç çeşit enzim vardır. Bunlardan kollajenaz, yeni kollajen yapımını uyarmakta; lipaz, yağ hücresinin içindeki yağların eritilmesini sağlamakta; liyaz ise şekerlenmeyi azaltarak ödemi çözmektedir.

Selülit tedavisindeki dalgalı cilt görünümüne veya portakal kabuğu görünümüne neden olan ödemi azaltmak için, liyaz içeriği daha ön planda olan low pbserum kullanılmakta; çukurların olduğu ileri dereceli selülit tedavisinde kollajenaz içeriği ön planda olan high pbserum; yağ çıkıntılarının ve bölgesel fazlalıkların olduğu alanlarda ise lipaz, yani yağ azaltıcı etkileri olabilen medium pbserum kullanılır.

Enzimatik hyaluronik asit, sadece selülit tedavisinde değil, ciltteki derin adeta birbirine yapışık gibi görünen kırışıklıkların olduğu boyun ve dekolte bölgelerinde, karın bölgesinde ve kollarda da kullanım alanları mevcuttur. Ayrıca kollagenaz içeriği sayesinde enzimatikHA eski ameliyat izlerinde yanık izlerinde, keloid tedavisinde kullanılır.

KİMLERE ÖNERİLİR?

Kimlere öneririz; az önce saydığım sorunu olan erişkin yaştaki herkes. Ama, elbette hamilelik ve emzirme döneminde olanlar, kalp damar hastalığı olanlar ve pıhtılaşma sorunu olanlar, otoimmün hastalığı, karaciğer ya da böbrek hastası, kontrolsüz şeker hastası ve enfeksiyon rahatsızlığı olanların kesinlikle yaptırmaması gerekir.

KAÇ SEANS?

Seans aralıkları 2-4 hafta arayla tek seans veya bölge büyükse, çoklu seanslar olarak 2-6 seans ve/veya olarak belirlenir. 3 hafta arayla aynı seansta 1 veya 2 enzimatikHA olarak gerektiği ölçüde tek seans olmak üzere diğer tedavilerle kombine etmek veya çoklu seanslarla 4-6 seansa tamamlamak şeklinde ilerlemesi tavsiye edilir.

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. A. Demet Aşkın

www.pbserumturkiye.com
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Selülit selülit tedavisi

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