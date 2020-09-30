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Selülitlerden kurtulamadıysanız henüz bunları denemediniz demektir

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Selülitlerden kurtulmak kolay değil. Ancak bu zor ve meşakkatli işi biraz daha kolaylaştırabiliriz. İşte selülitleri yok eden uygulamalar.

Selülitlerden kurtulamadıysanız henüz bunları denemediniz demektir

Selülitler birçok kadının kabusudur. Strese sokan selülitli görünümden kurtulmak çok zor ama imkânsız değil. Kozmetik reyonları selülitleri yok edeceğini iddia eden pahalı ürünlerle dolu. Selülitli görünüm yaşam tarzınızdan olabileceği gibi sadece genetik bir nedenden ötürü de olabilir. Selülitli görünümden kurtulmak için her şeyi denediniz ama yine de başarılı olamadıysanız bir de bunları deneyin. Birkaç basit yolla selülitlerden kurtulabilirsiniz.

KURU VÜCUT FIRÇALAMA TEKNİĞİ

Pürüzsüz ve selülitsiz bir vücut için kuru vücut fırçalama tekniğini deneyebilirsiniz. Doğal kıl bir fırçayla duştan önce tüm vücudunuzu dairesel hareketlerle fırçalayarak hem vücudunuzun kadife gibi olmasını sağlayabilir hem de selülitlerden kurtulabilirsiniz.

SOĞUK SUYLA YIKAYIN

Duştan çıkmadan önce son olarak soğuk suyla durulanabilirsiniz.

SELÜLİTLERLE SAVAŞAN YİYECEKLER

Selülit genellikle cildin elastikiyetini azaltan ve dolaşımı yavaşlatan toksinlerden kaynaklanır. Bu nedenle bol miktarda meyve ve sebze tüketerek sağlıklı beslenin. Özellikle brokoli, muz, ıspanak, lahana, yumurta, limon, yoğurt ve ananas tüketimini artırarak selülitlerle savaşabilirsiniz.

C VİTAMİNİ

C vitamini yönünden zengin besinler aynı zamanda mükemmel selülit gidericilerdir çünkü ciltteki kolajen seviyelerini yükseltirler, bu da elastikiyeti arttırır ve işleri sıkı ve gergin tutar.

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