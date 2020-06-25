Selülitlerden kurtulmak için pahalı kremlere ihtiyacınız yok! Tek yapmanız gereken...

Selülit vücudun farklı bölgelerinde oluşsa da bizi en çok rahatsız edenler, bacak ve kalça bölgesinde oluşanlardır. Elbiselerimizin altından kendini belli eder, bikini giymek adeta bir kabusa dönüşür. Ancak selülitlerden kurtulmanız doğal yöntemler ile çok kolay. Hem de çok kısa bir sürede. Nasıl mı? İşte doğal yöntemler ile selülitten kurtulmanın ipuçları…

FIRÇALAMAK

Selülitten kurtulmanın yöntemlerden biri selülitli bölgelerin bir fırça yardımıyla fırçalanmasıdır. Böylece fırçalanan bölgelerde kan dolaşımını hızlandırmış olursunuz. Ayrıca düzenli olarak her gün cildinizi fırçaladığınızda, derinizin içinde oluşan toksinleri ve fazla sıvıyı açığa çıkartırsınız. Toksinlerden arınan cildiniz bu sayede selülitlerden kurtulur ve o çok sevdiğiniz kıyafetlerinizi rahatlıkla giyebilirsiniz.

PEELİNGSİZ OLMAZ

Peeling, selülitler ile savaşta en etkili silahınızdır. Üstelik evinizdeki malzemelerinizi karıştırarak oldukça kolay ve pratik bir peeling elde edebilirsiniz. Bunlardan biri de şeker ve kahve peelingidir. Bu karışım selülitlerinizin yok olmasını sağladığı gibi, metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olarak yağ yakımını arttırır. Peelingi hazırlarken yapmanız gerekenler: