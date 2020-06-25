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Selülitlerden kurtulmak için pahalı kremlere ihtiyacınız yok! Tek yapmanız gereken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz, kavurucu sıcaklıkları ile kendini göstermeye başladı. Şimdi bikinileri, ince elbiseleri, kısa şortları çıkarmanın vakti geldi çattı. Ama o da ne? Kışın görmezden geldiğimiz portakal kabuğu görünümündeki selülitler bu yaz da mı kabusumuz olacak? Tabii ki hayır! İşte sadece 9 günde sizi selülitten kurtarmanın yolları…

Selülitlerden kurtulmak için pahalı kremlere ihtiyacınız yok! Tek yapmanız gereken...

Selülit vücudun farklı bölgelerinde oluşsa da bizi en çok rahatsız edenler, bacak ve kalça bölgesinde oluşanlardır. Elbiselerimizin altından kendini belli eder, bikini giymek adeta bir kabusa dönüşür. Ancak selülitlerden kurtulmanız doğal yöntemler ile çok kolay. Hem de çok kısa bir sürede. Nasıl mı? İşte doğal yöntemler ile selülitten kurtulmanın ipuçları…

FIRÇALAMAK

Selülitten kurtulmanın yöntemlerden biri selülitli bölgelerin bir fırça yardımıyla fırçalanmasıdır. Böylece fırçalanan bölgelerde kan dolaşımını hızlandırmış olursunuz. Ayrıca düzenli olarak her gün cildinizi fırçaladığınızda, derinizin içinde oluşan toksinleri ve fazla sıvıyı açığa çıkartırsınız. Toksinlerden arınan cildiniz bu sayede selülitlerden kurtulur ve o çok sevdiğiniz kıyafetlerinizi rahatlıkla giyebilirsiniz.

PEELİNGSİZ OLMAZ

Peeling, selülitler ile savaşta en etkili silahınızdır. Üstelik evinizdeki malzemelerinizi karıştırarak oldukça kolay ve pratik bir peeling elde edebilirsiniz. Bunlardan biri de şeker ve kahve peelingidir. Bu karışım selülitlerinizin yok olmasını sağladığı gibi, metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olarak yağ yakımını arttırır. Peelingi hazırlarken yapmanız gerekenler:

Çeyrek bardak esmer şeker ile yarım bardak su bardağını karıştırın.
Hazırlamış olduğunuz karışımı selülitli bölgelerinize dairesel hareketler yaparak uygulayın.
Dilerseniz peelingi uygularken üzerine zeytinyağı da ekleyebilirsiniz.
Masajı uyguladıktan sonra uyguladığınız bölgeyi suyla yıkayın.
Bu peelingi 1-2 hafta düzenli olarak uygulayarak cildinizde pürüzsüz bir etki yaratabilirsiniz.

JELATİN

Günlük tükettiğimiz birçok besinin içinde bulunan jelatinin selülitle çok yakından bir ilişkisi var. Doğal yollarla selülit problemlerinizden kurtulmak istiyorsanız, kesinlikle jelatinli ürünler tüketmelisiniz. Ayrıca jelatinin içinde bulunan amino asitler kilonuzu korumanıza da yardımcı olur. Aynı zamanda bol su tüketiminin, egzersizin ve sağlıklı kilo vermenin de selülitlerden kurtulma noktasındaki önemini de bilmelisiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesinin içinde yer alan besleyici ögeler selülitlerin görünümünün değişmesinde ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızda ciddi derecede yardımcı olur. Sirkeyi selülit tedavisinde uygulamanız için yapmanız gerekenler:

2 yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak su ile birlikte karıştırarak seyreltin.
Bu karışımı biraz tatlandırmak için içerisine bal ekleyin.
Her sabah bu karışımı tüketebilirsiniz.
Elma sirkesini içmek yerine aynı zamanda selülitlerinizin üzerine de sürebilirsiniz. Elma sirkesini içmek yerine vücudunuza uygulamak istiyorsanız yapmanız gerekenler:

Bir masaj kreminin veya yağın içerisine 1/3 oranında elma sirkesini ekleyin ve karıştırın.
Gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere karışımı selülitli bölgelerinize nazikçe uygulayın.
Etkili bir sonuç almak istiyorsanız hazırladığınız karışımı cildinize masaj yaparak iyice yedirmelisiniz.

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