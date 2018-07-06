Selülitleri yok eden doğal kür tarifi

Kışın rahatlıkla kamufle edilen cilt sorunları ve fazlalıkları, yazın kamufle etmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Yanlış beslenme, genetik faktörler, hareketsizlik, yetersiz su tüketimi, kahve ve asitli içecekleri fazla tüketmek gibi birçok etmen sonucu oluşan selülit sorunu özellikle yazın daha çok canımızı sıkar hale geliyor. Cilt ve saç bakımına yönelik doğal tarifleri ile dikkat çeken; Güzellik Uzmanı Eğitmeni, Master Figen Aktosun 14 gün boyunca aralıksız uygulanması halinde en etkili kozmetik ve medikal uygulamaların tahtını yerinden edecek, sonuçları uygulamalarla kanıtlanmış selülitlere veda etmenin reçetesi olan özel kür tarifini sizler için paylaştı.
Yazın gelmesi ile birlikte yanlış beslenme, genetik faktörler, hareketsizlik, yetersiz su tüketimi gibi birçok etmen sonucu oluşan selülitlerden kurtulmak için kadınlar tarafından birbirinden farklı yollar deneniyor. Hemen herkesin mutfağında bulunabilecek ya da kolayca temin edebileceği doğal ürünlerden yapılan kür ise en etkili yöntemlerin başında geliyor. Üç malzeme ile 14 günde gözle görülür bir azalma sağlayan doğal kürün tarifini ise Saç, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı, Eğitmen Master Figen Aktosun veriyor.
Selülitleri Yok Eden Doğal Kür
Malzemeler;
Kahve çekirdeği,
Hindistancevizi yağı
1 adet patates
Tarifi;
Selülitlerin 14 günde gözle görülür derecede azalmasını sağlayan kürün uygulanması hakkında bilgi veren Eğitmen Master Figen Aktosun, “ Kilo ortalaması 50 ile 70 kg arasında olan kişiler için dört yemek kaşığı havanda dövülmüş kahve çekirdeğinin içine dört kaşık Hindistan cevizi yağı ve bir adet rendelenmiş patatesin suyunu ekliyoruz. Daha fazla kiloya sahipseniz kilonuz ile orantılı bir şekilde karşımın ölçüsünü arttırabilirsiniz. Krem şeklini alana kadar karıştırıyoruz. Karışımı sorunlu bölgeye kas yönünde aşağıdan yukarı doğru masaj yaparak uygulayıp streç film sarıyoruz. 25 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkıyoruz. Bu karışımı aksatmadan 14 gün boyunca düzenli olarak uyguluyoruz.” diyor.
14 gün boyunca aksatmadan kürü uygulayacak kişilerin mutlaka öncesi ve sonrası farkları görebilmeleri için ölçülerini alıp fotoğraf çekilmelerini söyleyen Master Figen Aktosun, 14 gün düzenli uygulama yapıldıktan sonra doğanın gücünü fark edeceklerini söylüyor. Aktosun “ Doğada bütün sorunlarımıza çözüm bulmamız mümkün. Yeter ki doğal ürünleri ve bitkileri iyi tanıyalım ve hangi derde çare olabileceklerini araştırarak uzman kişileri dinleyelim. Doğa; selülitsiz, parlak ve pürüzsüz görünümlü cilt için gereken her şeyi bizlere sunuyor.” şeklinde ifade ediyor.
Yaza Merhaba, Selülite Elveda! Ev Yapımı Selülit Kürü
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