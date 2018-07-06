Selülitleri yok eden doğal kür tarifi

Kışın rahatlıkla kamufle edilen cilt sorunları ve fazlalıkları, yazın kamufle etmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Yanlış beslenme, genetik faktörler, hareketsizlik, yetersiz su tüketimi, kahve ve asitli içecekleri fazla tüketmek gibi birçok etmen sonucu oluşan selülit sorunu özellikle yazın daha çok canımızı sıkar hale geliyor. Cilt ve saç bakımına yönelik doğal tarifleri ile dikkat çeken; Güzellik Uzmanı Eğitmeni, Master Figen Aktosun 14 gün boyunca aralıksız uygulanması halinde en etkili kozmetik ve medikal uygulamaların tahtını yerinden edecek, sonuçları uygulamalarla kanıtlanmış selülitlere veda etmenin reçetesi olan özel kür tarifini sizler için paylaştı.

Yazın gelmesi ile birlikte yanlış beslenme, genetik faktörler, hareketsizlik, yetersiz su tüketimi gibi birçok etmen sonucu oluşan selülitlerden kurtulmak için kadınlar tarafından birbirinden farklı yollar deneniyor. Hemen herkesin mutfağında bulunabilecek ya da kolayca temin edebileceği doğal ürünlerden yapılan kür ise en etkili yöntemlerin başında geliyor. Üç malzeme ile 14 günde gözle görülür bir azalma sağlayan doğal kürün tarifini ise Saç, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı, Eğitmen Master Figen Aktosun veriyor.