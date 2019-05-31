Selülitten kurtulmanın yolu kuru fırçalamadan geçiyor! İşte faydaları

Kuru fırçalama, ayurveda tedavi sisteminde yüzyıllardır kullanılıyor. Sağlık için birçok yararı olduğu biliniyor. Kuru fırçalama vücudunuzun toksinleri serbest bırakmasına ve rahatlamanıza yardımcı olur. Kuru fırçalamanın faydalarını destekleyen çok az veri vardır, ancak herhangi bir zararı da bulunmamaktadır (bazı durumlar hariç).

Lenfatik sistem vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Sıvılar sistemden akar ve lenf bezlerinden süzülür. Hastaysanız veya çok fazla toksine maruz kalırsanız, sistem tıkanabilir. Kuru fırçalama ile lenfatik sisteminizi uyarmış olursunuz.

Cildinizi pul pul dökerek daha pürüzsüz hale gelmesini sağlar.

Selülit, çoğunlukla kadınları etkileyen bir durumdur. Selülitten etkilenen alanlar, dalgalı şekilde görülür.

Masajın, selülit görünümünü geçici olarak azalttığı gösterilmiştir. Kuru fırçalama da selülit görünümünü azaltıyor, çünkü vücut üzerinde masaj etkisi var.

KURU FIRÇALAMANIN RİSKLERİ NELERDİR?

Kuru fırçalama herkes için uygun olmayabilir. Hassas cildiniz veya sedef hastalığı gibi bir cilt rahatsızlığınız varsa, kuru fırçalamadan önce doktorunuzla konuşun.

Bazı insanlar kuru fırçalamaktan kaçınmalı veya dikkatli ilerlemelidir. Egzema ve sedef hastalığı olan insanlar, açık veya iltihaplı cilde sahip kişiler iltihaplı bölgeye kuru fırçalama yapmamalıdır. Açık bir yara üzerine kuru fırçalamadan da kaçınmalısınız. Enfeksiyona yol açabilecek yaraya bakteri bulaştırabilirsiniz.