‘Sen ne yaptın İlyas?’ Tüm ilçe görsün diye billboard’lara yazdırdı! Esrarengiz adam herkesin dilinde: O günden beri eve giremiyoruz

Mardin'in Nusaybin ilçesinde son günlerde gizemli aşık olarak halk arasında adlandırılan İlyas konuşuluyor. İlyas tüm ilçenin konuştuğu öyle bir şey yaptı ki kadınlarla erkekleri adeta birbirine düşürdü. Kimsenin kimliğini bilmediği İlyas, sevdiği kadına ilan-ı aşk etmek için billboard'lara aşkını yazdırıp astırdı. Şimdi o yazılar, ilçede dilden dile dolaşıyor. Yazıları ve İlyas'ın jestini kadınlar çok beğenirken erkekler ise çıtayı yükselttiğini düşünerek sitem etti. Bazı vatandaşlardan “İlyas abimizi tebrik ediyoruz. Yaptığı çok güzel bir jest olsa da aynı zamanda çok tehlikeli bir jest” yorumu da geldi. İşte tüm ilçenin konuştuğu esrarengiz adamla ilgili detaylar...

"İLYAS SEN NE YAPTIN BÖYLE İLYAS?"

Show Haber'de yer alan habere göre; Nusaybin gizemli aşık İlyas'ın jestini konuşurken mikrofon yöneltilen erkeklerden bazıları “Vallahi ben İlyas’ı destekliyorum. Hep arkasındayım.” ve “İlyas kardeşim kimseyi kafana takma. Alem buysa kral sensin” ifadelerini kullanırken bazıları ise “Milletin başını yaktın İlyas” ve “Çıta çok yükseldi. İlyas sen ne yaptın böyle İlyas?” şeklinde konuştu.

İlçenin dilinden düşmeyen olayda; Nusaybin’in gizemli aşığı İlyas, Meryem’e olan duygularını billboard’lara yazdırdı ve böylece ilçede herkes onu konuşmaya başladı. Ancak İlyas'ın yaptıkları bu kadarla da bitmedi. İlan-ı aşkının altına bir de qr code ekleyip sevdiği kadına şarkı hediye etti.

İlyas’ın bu davranışını çok da mantıklı bulmaya bazı vatandaşlar ise “Bu billboard’lara vereceğin parayı, kayınvalidene bir hediye alsaydın şimdi kız seni affetmiş olurdu” yorumunu yaptı.

İlyas’ın romantizmi kadınlardan tam not alırken erkeklerden ise sitem aldı. Kadınlar “İlyas’ın yaptığı jesti ben kadın olarak çok beğendim, biz kadınlar daha üstünü artık bekliyoruz” derken erkekler ise “Bu İlyas arkadaş billboard’lara o yazıyı yazdığından beri biz eve giremez olduk” ifadelerini kullandı.

