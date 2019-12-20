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Sendika üyeleriyle belediye görevlileri arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 17:43 | Son Güncelleme

İZMİR'de Gaziemir Belediyesi'nde 22 yıldır çalışan Zafer Saylan'ın işine son verilmesinin ardından bağlı olduğu Belediye-İş Sendikası yaşananlarla ilgili bildiri dağıtmak istedi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Gaziemir Belediyesi'nde 22 yıldır çalışan Zafer Saylan'ın işine son verilmesinin ardından bağlı olduğu Belediye-İş Sendikası yaşananlarla ilgili bildiri dağıtmak istedi. Bu sırada, 3 belediye çalışanıyla işçiler arasında kavga çıktı. Kavgada, belediyenin basın sorumlusu Emre Döker'in kolunun kırıldığı öğrenildi.
Gaziemir Belediyesi'nde 22 yıldır çalışan Zafer Saylan'ın işten çıkarılmasının ardından, onun örgütlü olduğu Belediye-İş üyeleri, halktan destek istemek için Gaziemir Pazar Yeri'nde bildiri dağıtmak istedi. Bu sırada, pazar yerinden geçen 3 belediye çalışanı ile işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, Gaziemir Belediyesi'nde basın sorumlusu Emre Döker'in kolu kırıldı. Olaylar, bölgede bulunan zabıta ekiplerinin de müdahalesiyle son buldu. Olayın ardından, sendika üyeleriyle belediye çalışanları karakola giderek, karşılıklı şikayetçi oldu.

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