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Senegal Cumhurbaşkanı Sall yeniden aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 21:40 | Son Güncelleme

Senegal'de iktidar koalisyonu, Cumhurbaşkanı Macky Sall'i 24 Şubat 2019'da düzenlenecek seçimde aday gösterdi

Senegal'de iktidar koalisyonu "Benno Bokk Yakaar", Cumhurbaşkanı Macky Sall'i Şubat 2019'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday gösterme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Sall'in partisi Cumhuriyet İttifakı (APR) Sözcüsü Seydou Gueye, düzenlediği basın toplantısında, 24 Şubat'taki cumhurbaşkanı seçiminde adaylarının Cumhurbaşkanı Macky Sall olacağını açıkladı.

Gueye, iktidar koalisyonunun Cumhurbaşkanı Sall'i yeniden aday gösterme kararı aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Macky Sall liderliğindeki hükümetin yaptığı açılımlar, Senegallilere yeni ufuklar açmış, geleceğe dair umut ve güvenini sağlamlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

İlk turu 24 Şubat'ta yapılacak seçimde 80'den fazla aday yarışacak.

Adaylardan herhangi biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa, en yüksek oyu alan 2 aday, ikinci turda yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı seçimi Macky Sall Senegal

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