HABER

Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

"The Greater Tortue" gaz yatağında Kosmos Energy firması, yeni rezerv keşfetti

Senegal-Moritanya sınırındaki bölgenin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olarak tanımlanan "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni bir rezervin keşfedildiği bildirildi.

Sahanın işletmecisi konumundaki Kosmos Energy'den yapılan açıklamaya göre, sahadaki 1 numaralı kuyuda (GTA1), yüksek kalitede doğalgaz rezervi bulunduğu belirtilirken, rezervin büyüklüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

Batı Afrika bölgesinin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri sayılan The Greater Tortue sahasında yaklaşık 450 milyar metreküp doğal gaz olduğu tahmin ediliyor.

İki ülke, geçen yıl aralık ayında bölgede ortak doğalgaz üretimi konusunda anlaşmıştı. Sahada ticari üretimin 2021 yılında başlaması bekleniyor.

PARTNERFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatındaFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatında
Defne serüveni başlıyorDefne serüveni başlıyor
Askıda Ekmek Projesi için takımlar sahaya indiAskıda Ekmek Projesi için takımlar sahaya indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyük Kaplumbağa gaz Rezerv Senegal

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan 'Madımak' paylaşımı

Saadet Partisi liderinden 'Madımak' paylaşımı!

Munzur Vadisi'nin renkli misafirleri

Yeryüzünün cenneti doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'LGBTİ Onur Yürüyüşü' tepkisi: Sapkınlıktır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert tepki: Sapkınlıktır

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Annesi açıkladı

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Annesi açıkladı

YSK hesapladı! Bazı illerin milletvekili sayıları düştü

YSK hesapladı! Bazı illerin milletvekili sayıları düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.