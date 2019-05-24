HABER

Senegal'e Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 21:38 | Son Güncelleme

Thies kenti yakınlarında 40 hektarlık alana kurulacak rüzgar enerjisi çiftliği için ilk türbinler teslim alındı

Senegal'in Thies kentinde kurulacak Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği için türbinler teslim alındı.

Senegal Ulusal Elektrik Şirketi (Senelec) ile İngiltere merkezli Leleka şirketi başkent Dakar Limanı'nda yapılan törende, Taiba Ndiaye rüzgar enerjisi çiftliğinin ilk türbinlerini teslim aldı.

Dakar'a 70 kilometre uzaklıktaki Thies kenti yakınlarında 40 hektarlık alana kurulacak ve Batı Afrika'da bir ilk olacak Taiba Ndiaye rüzgar enerjisi çiftliğinde 46 dev rüzgar türbini yer alacak.

Her biri 3,45 megawatt kapasiteli tribünlerin toplam kapasitesi 158,7 megawatt olacak.

Taiba Ndiaye rüzgar enerjisi çiftliği, 16 milyon nüfuslu Senegal'de 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve elektrik üretim kapasitesini yüzde 15 artıracak.

Enerji çiftliğinin bu yıl sonunda ürettiği elektriği yerel şebekeye aktarması, yılda 450 bin MWh elektrik enerjisi üretmesi bekleniyor.

Yaklaşık 200 milyar CFA franka (2,08 milyon Türk lirası) mal olan projenin finansmanın 140 milyar frangı, doğrudan ABD desteğiyle karşılandı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...
17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini asarak intiha etti17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini asarak intiha etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Afrika rüzgar türbini Senegal

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: En az 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: En az 2 terörist öldürüldü

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.