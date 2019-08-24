Senegal’in vahşi yaşam parkı “Bandia Rezervi”

ALAATTİN DOĞRU - Senegal'in başkenti Dakar'a 65 kilometre uzaklıktaki Bandia Rezervi, ziyaretçilerine Afrika vahşi yaşamının bir örneğini sunuyor.

Bandia Rezervi, bin 500 hektar büyüklüğünde bir alanı ile Afrika kıtasındaki doğal yaşam parklarına oranla biraz küçük kalsa da 1990'da ülkenin tek özel vahşi yaşam parkı olarak kuruldu.

Baobab ağaçlarının vahşi yaşam seyrine ayrı bir renk kattığı ve dikenli çalılıklar ile sarmaşıkların süslediği Bandia Rezervi’nde zürafa, zebra, yabani domuz, yarış atları, Afrika geyiği, boğa antilobu, ceylan, maymun, sincap, firavun faresinin de bulunduğu memeliler yer alıyor.

Yerli yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiği rezervde safarinin beş büyüğü olarak da adlandırılan "fil, aslan, leopar, gergedan ve buffalo" ailesinden sadece gergedan ve buffalo bulunuyor.

Göldeki timsahların ve kafeslerde tutulan sırtlanların bulunduğu parkta doğaları gereği sadece gece inlerinden çıkarak avlanan çakallar da yer alıyor.

Parkta yırtıcı hayvan olarak sadece az sayıda çakal ve sırtlan bulunsa da Bandia Rezervi “sakin bir vahşi yaşam parkı” özelliğini kaybetmiyor.