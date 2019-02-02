Senegal'in başkenti Dakar'da, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Senegalli kadınlar, başkentteki Sacre Cour Meydanında bir araya geldi. Programda başörtüsünün dini bir vecibe olarak önemine yönelik seminer verildi.

Etkinlikte, bazı Avrupa ülkelerinde Müslüman kadınların başörtülerinden dolayı ayrımcılığa uğradığına dikkat çekilerek, başörtüsünün kişisel bir tercih olduğu, dini vecibe olarak başörtüsü takan kadınların ötekileştirilmemesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca başörtüsü ve tesettür giyim standı açılan etkinliğin katılımcılarından Fatıma Zahra Ba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce hacca gittikten sonra kendi isteğiyle örtündüğünü belirtti.

Ayrımcılığa uğrayan başörtülü arkadaşlarına destek olmak için etkinliğe katıldığını ifade eden Ba, örtülü olarak kendini daha güzel ve güvende hissettiğini söyledi.

Üniversite öğrencisi Rabia Faye de 15 yıldır tesettürlü olduğunu dile getirdi.

Örtünmesi konusunda çevre baskısına maruz kalmadığını kaydeden Faye, "Ancak her kadın benim kadar şanslı değil. Bazıları ayrımcılığa maruz kaldığı için başörtüsünü çıkarıyor. Onlarla dayanışma göstermek için burdayım." diye konuştu.