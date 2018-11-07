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Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 09:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin örtü altı sebze yetiştiriciliğinin yüzde 40'ına sahip Antalya'da 6 milyon tona yakın üretim yapılıyor. 270 bin dekar alana yayılmış olan üretim ağı sayesinde hem Türkiye'nin hem de dünyanın farklı noktalarındaki 100'e yakın ülkede ihtiyaçlar karşılanıyor. Örtü altında başta domates olmak üzere birçok sebzenin üretimiyle Türkiye'nin merkezi olan Antalya'daki seralarda, yılda 5 milyona yakın süs balığı da üretiliyor.

1990'lı yıllarda kurulan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, açık havuzlarda başlanan sazan, alabalık, çipura üretimine son olarak akvaryum balıkçılığı eklendi. Akvaryum balıkçılığı, bir kişinin 3 dönümlük arazide üreteceği balıklarla yılda 600 bin liralık ciro elde etmesini sağlıyor.

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Türkiye'de örtü altı sebze yetiştiriciliğinin 270 bin dekar alanla yüzde 40'ına sahip Antalya'da, yıllık 6 milyon tona yakın üretimle hem Türkiye'nin ihtiyacı karşılanıyor hem de 100'e yakın ülkeye yaş meyve sebze ihraç ediliyor. Örtü altında sebze üretimiyle Türkiye'nin merkezi Antalya, örtü altında başka üretimle daha öne çıkmaya başladı.
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Kentteki seralarda, yılda 5 milyona yakın süs balığı üretiliyor. Antalya'da 1990'lı yıllarda kurulan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, 2000'lerin başından itibaren açık havuzlarda başlanan sazan, alabalık, çipura üretimine akvaryum balıkçılığı da eklendi. Kepez'de bulunan tesislerinde 5 dönüm havuz sera kuran enstitü, Türkiye'nin ithalata dayalı sektörlerinden biri olan akvaryum balıkçılığında hem özel sektöre örnek oldu hem de yılda 700 bine yakın akvaryum balık çeşidinin üretimine devam ediyor.
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Enstitü Müdürü Mahir Kanyılmaz, lepistes, ciklet, Japon balığı, moli, zebra ve melek türünün 20 çeşidinde yılda 700 bin akvaryum balığı üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Kanyılmaz, "Akvaryum balıklarının üretimine 2000'li yıllarda başladık. Bu balıklar tropikal iklim balığı ve dolayısıyla ılık suda yetiştirmek gerekiyor. Biz kurulu 5 dönüm havuzlu seramızda Türkiye'de ilk olarak üretime başladık ve özel sektöre de model olduk" dedi.
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Enstitünün seradaki akvaryum balık üretimini görüp yatırım yapan özel sektörün, ağırlıklı olarak Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'ya kadar olan Akdeniz bandında yıllık 20 milyon adede yakın üretimi olduğunu belirten Kanyılmaz, en yoğun üretiminse Antalya'da 20-25 dönümde gerçekleştiğini kaydetti. Antalya'daki yıllık toplam akvaryum balığı üretim miktarının 5 milyon adet civarında olduğunu belirten Kanyılmaz, "Biz ürettiğimiz 700 bin balığın tamamını yurtiçinde akvaryumculara ve hobicilere satıyoruz" diye konuştu.
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Türkiye'nin bugünkü akvaryum balığı miktarının yıllık 40 milyon adet ve 10 milyon doların üzerinde olduğuna işaret eden Kanyılmaz, özel sektöre de yatırım çağrısında bulundu. Akvaryum balığı üretiminin artırılabileceğini aktaran Kanyılmaz, "Sektörün beklenen ilerlemeyi, gelişmeyi yapması durumunda yakın pazarlar olan Avrupa, Ortadoğu, Türki cumhuriyetlerine önemli ihracat potansiyeli ve şansı bulunuyor" dedi.
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Akvaryum balıkçılığı yatırımıyla ilgili bilgi de veren Kanyılmaz, 1 dönüm seranın maliyetinin havuzuyla birlikte 30 ile 70 bin lira arasında değiştiğini, en az 2- 3 dönüm yatırım önerisinde bulunduklarını söyledi. Kanyılmaz, "Örneğin 3 dönüm serada balık üretimi yapan bir kişinin yıllık 600 bin lira civarında cirosu olabilir. Düzgün, tam hedeflenen şekilde yaptığında da 100 bin lira ile 300 bin lira arasında bir kar oranı olabilir" diye konuştu.
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Serada üretimle tropik tür olan bu balıkların kış mevsiminde soğuktan etkilenmeden, ölmeden büyümeleri ve üremelerinin sağlandığını belirten Kanyılmaz, "Büyüme dönemini 6 aydan 10-12 aya kadar çıkartabiliyoruz, aynı sebzede olduğu gibi. Sera üretiminin haricinde açık havuzlarımızdaki üretimle birlikte toplam yıllık akvaryum balığı üretimi 1 milyon adet civarında. Ayrıca sazan başta olmak üzere sofralık balık türleriyle birlikte yılda 8 milyon adet civarında balık üretimi yapıyoruz" dedi.
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balık Sera

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