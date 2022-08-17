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  4. Serada mide bulandıran olay! Arkadaşının yanına gitti, 5 kişinin cinsel saldırısına uğradı

Serada mide bulandıran olay! Arkadaşının yanına gitti, 5 kişinin cinsel saldırısına uğradı

17.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te meydana gelen korkunç olayda seracılık yapan arkadaşının yanına gelen 34 yaşındaki kadın, burada cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek N.Z., H.Y., F.S., A.Y. ve C.U. hakkında suç duyurunda bulundu. Söz konusu kişiler, 'nitelikli cinsel saldırı' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Serada mide bulandıran olay! Arkadaşının yanına gitti, 5 kişinin cinsel saldırısına uğradı

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Samrı köyünde seracılık yapan bir şahısla tanışan A.K. (34) isimli kadın, köye şahsı görmeye gitti. Bir süre köyde vakit geçiren ikili, ardından salatalık seralarında eğlenen arkadaşlarının yanına gittiler. A.K. isimli kadın burada5 kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

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TUTUKLANDILAR

Jandarma şahısları gözaltına alın şüpheliler, ilk ifadelerinin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(İHA/DHA)

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Bilecik
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