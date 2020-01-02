Serbest ticaret anlaşması ile Afrika'da 3,3 trilyon dolarlık pazar oluştu

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının 30 Mayıs 2019'da yürürlüğe girmesinin ardından Afrika'da 3,3 trilyon dolarlık serbest ticaret pazarı oluştu.

Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Adesina açıklamasında, "Afrika için en önemli adımlardan biri Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girmesidir. Bu anlaşma ile kıtada 3,3 trilyon dolarlık serbest ticaret pazarı oluştu." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika'daki 8 ülkede, 2020'den itibaren CFA frangının (XOF) yerini "eko" para biriminin alacak olmasını desteklediğini aktaran Adesina, AfCFTA anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle de Afrika kıtasının daha hızlı kalkınacağının altını çizdi.

- 55 Afrika ülkesinin 54'ü imzaladı

AfCFTA'yı son olarak Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya ile komşusu Benin imzalamıştı. Kıtanın 55 ülkesinden 54'ü projede yer almayı kabul ederken, imzalamayan tek ülke Eritre oldu.