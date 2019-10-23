Serhad şehri Edirne’de düzensiz göçmen rekoru yıl tamamlanmadan kırıldı

Düzensiz göçün vazgeçilmez rotası Türkiye’de, 2019 yılında yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı 345 bine ulaştı. Avrupa’ya açılan son nokta Edirne’de ise bir önceki yıl 74 bin olan göçmen rakamı geçilerek, Eylül ayı sonu itibariyle 90 bini aştı.

Ülkelerinde yaşanan iç savaş ya da ekonomik sebeplerle nedeniyle yola çıkan düzensiz göçmenlerin vazgeçilmez rotası Türkiye’de 2019 yılında yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı 345 bine ulaştı. Avrupa’ya açılan sınır şehri Edirne’de ise 2019 yılının ilk 9 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 90 bini aştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önceki gün Türkiye Belediyeler Birliği toplantısındaki konuşmasında açıkladığı göç rakamlarının ardından, özellikle kaçak göçmenlerin yoğunluk oluşturduğu Edirne’de de 2019 Eylül sonu itibariyle ulaşılan rakamlar dikkat çekiyor. Geçen yıl serhad şehri Edirne’de 12 ayda 74 bin düzensiz göçmen yakalanırken, bu sayı yılın ilk 9 ayında şimdiden 90 bini aştı. 2019 yılı sonuna kadar bu rakamın 100 bini aşması bekleniyor. Düzensiz göçmenlerle mücadelede hem hudut birliklerinin hem de emniyet ve jandarma unsurlarının çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.