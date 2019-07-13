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Serinlemek için baraja giren 3 çocuk kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 22:30 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde serinlemek için Dilimli Barajı’na giren 2’si kardeş 3 çocuk kayboldu.Olay, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı’nda meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde serinlemek için Dilimli Barajı’na giren 2’si kardeş 3 çocuk kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı’nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için baraja girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocukları fark eden köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve olayı duyan vatandaşlar el fenerlerini alarak baraja geldi. Baraj etrafında aramalar devam ederken, çocukların elbiselerine ulaşıldı. Çocukların bulunması için Van’dan dalgıç talep edildi.

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