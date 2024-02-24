Serkan Yazıcı, Belediye Meclis üyelerini tanıttı! “MARMARİS’TE YEPYENİ BİR HİKÂYE YAZACAĞIZ”

Cumhur İttifakı'nın Marmaris İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, belediye meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, deneyimli ve nitelikli ekibiyle Marmaris'in ihtiyaçlarına çözüm sunmak için kararlılıkla çalışacağını belirtti. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tanıtım toplantısında işitme engelliler için program boyunca işaret diliyle anlatım yapıldı.

Tek adayları sahneye davet eden Yazıcı, “ Belediye meclisi üyesi adayı olan ekip arkadaşlarım, ilçenin her kesiminden geleneksel değerlere sahip, birikimli ve işini hakkıyla yapacak isimlerden oluşuyor. Bu listenin sadece siyasi arenada değil, aynı zamanda Marmaris'in sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi için de önemli bir rol oynayacaktır. Marmarislilerle el ele yepyeni bir hikaye yazacağız” açıklamasını yaptı..

Yazıcı, göreve geldiklerinde ahenk olacağına dikkati çekerken, konuşmasını şöyle devam etti:

"Meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkla ahenk içinde olacağız. Bu öyle sıradan rastgele bir slogan değil. Sen, ben, biz hepimiz başaracağız. Marmaris geleceğini kurtarmalı. İnanılmaz güzellikte bir Marmaris yaşayacağız. Marmaris insanları vefalıdır. Yangında depremde bunları gördüm yaşadım. Sizlere Marmaris halkına güveniyorum. Meclis üyelerimiz arasında tanımadığınız yoksa sizlerin meclis üyesi benim. Telefonum herkese her zaman açık."

Güçlü bir ekip ve hizmet odaklı yaklaşımla Marmaris halkına daha iyi bir gelecek sunmayı hedeflediklerini aktaran Yazıcı, "Marmaris'in her bir köşesine dokunarak, sorunları çözme konusunda kararlılıkla çalışacağız. Hep birlikte, Marmaris'i daha güzel yarınlara taşıyacak, daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Halkımıza verdiğimiz sözü tutarak, Marmaris'i daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Marmarislilerle el ele yepyeni bir hikaye yazacağız. Marmaris'te yepyeni bir tarih yazacağız." ifadelerini kullandı.

Marmaris'in geleceği için güçlü bir aday kadrosuyla seçimlere hazırlandığını dile getiren Serkan Yazıcı, Belediye Meclis Üyesi adayları sırayla sahneye davet ederek tanıttı.

Yazıcı, meclis üyesi adayları ile birlikte Türk bayraklarıyla vatandaşları selamladı.

Serkan Yazıcı’nın Belediye Meclis Üyesi Adayları şöyle sıralanıyor;

UYSAL AVCI OSMAN İREZ YUSUF KORAY ONAT OSMAN ACAR OZAN BALCI ABDURRAHMAN GÖLLÜ AYŞE TAŞER CAVİDAN ÖNER İBRAHİM ÇELİKALP MUZAFFER ARAVİ EREN MERT SALİH TAŞKIN OĞUZHAN ZAİMOĞLU MEHMET GÖKMEN KUBİLAY SEZGİN HÜSEYİN DURSUN KAZIM UYSAL HÜSEYİN SARI MUTLAY YÜCEL FİLİZ KOÇAK NİL KAYA UĞUR DÜNDAR

Kontenjanlarda ise şu isimler yer alıyor:

MUSTAFA KARACAN ESAT ONUR TUGAY OSMAN ÜLGEN





