Sert kimyasallar içermeyen doğal temizlik ürünleri! Limon, tuz ve gazlı içecek...

Yalnızca insanlar için değil çevre için de kesinlikle zararsız olan, temizlikte kullanabileceğiniz ürünleri bir araya getirdik.
Limon, fayanslardaki yağ izlerini, kir ve sabun artıklarını temizlemede mükemmel bir dezenfektandır. Limon ayrıca küf oluşumuan karşı yüzeyleri korur ve doğal bir oda parfümü etkisi oluşturur.
Limon ile kesme tahtasındaki kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. 400 ml suyun içine 3 çorba kaşığı limon suyu ekleyin. Ve 10 dakika mikrodalga fırında bekletin. Temizlendiğini göreceksiniz. Limon suyuyla musluklardaki kireç kalıntılarını da temizleyebilirsiniz.
Sirke tüm yüzeylerdeki lekeleri çıkarma konusunda evrensel bir temizleyicidir. Sirkeyi, ayna, fayans ve döşemelerde kullanabilirsiniz.1 litre suyun içine 1 çay kaşığı sirkeyi ekleyip sprey şişesinin içine dökün. Ve sprey yardımıyla camlarınızı ve aynaları temizleyin. Faynslarınızdaki lekeleri temizlemek için, fayans üzerine sirke uygulayın, 10 dakika bekleyin ve su ile durulayın. Lavabodaki kireç kalıntıları için ise kirli alanın üzerine sıcak sirkeye batırılmış bir bez koyun. Yarım saat sonra bekledikten sonra bir sabun ve fırça yardımıyla kireç kalıntılarının kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Keskin sirke kokusunu önlemek için kullandığınız suyun içine bir miktar lavanta yağı ekleyebilirsiniz.
Buzdolabındaki hoş olmayan kokulardan kurtulmak için, karbonatlı su ile seyreltilmiş tuz kullanabilirsiniz. Tuz karıştırılmış suyun içinde kurulama bezlerini ve süngerleri biraz bekletip dezenfekteolmlarını sağlayabilirsiniz.
Asitli içecekler neredeyse her şey için harika bir temizleyici. Duş, musluk, sıhhi tesisat, fayans, yanık tenceler, tavalar ve fırın temizliğinde kullanabilirsiniz. Yanmış tavayı temizlemek için bir miktar asitli içeceği tavaya dökün ve kaynatın. Asitli içeceği tahliye borusuna döktüğünüz zaman ise doğru bir sonuç almak için bir gece bekletin. Saçlardan ve kirden arındığını göreceksiniz.
Hiç bir çaba sarfetmeden vitamin tabletlerinin temizlik için verdiği sonuç sizi şaşırtabilir. Efervesan tabletlerden birkaçını tuvalet kabı içinde bir gece bekletin. Ertesi sabah temizleme fırçasıyla temizleyin ve sifonu çekin.
Zeytin yağı en pahalı mobilyalar için bile en iyi temizleyicidir. Zeytin yağı, ahşap temizleyicilere iyi bir alternatiftir. Ahşap yüzeyleriniz, deri mobilyalarınız ve parkeleriniz için zaman zaman zeytin yağı tercih edebilirsiniz.
Uçucu yağları oda spreyi, ahşap zemin temizleyici ve küf temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Mutfak tezgahınızı, kesme tahtalarınızı lavanta yağı ya da çay ağacı yağıyla temizleyebilirsiniz. Zemini temizlemek için 5 litre suya uçucu yağ ekleyin ve temizleyin.
Diş macunu her zaman elinizin altında olan mükemmel bir leke çıkarıcıdır. Bir miktar diş macunuyla eski gümüşlerinizi parlatabilirsiniz. Aynı zamanda mürekkep, makyaj, tereyağı, kahve ve çay lekelerini çıkarmak için lekeli bölgeye biraz diş macunu sürün birkaç dakika bekletin ve yüzeyi yıkayın. Ahşap mobilyalarınızdaki fincan lekelerini çıkarmak için, diş macunu sürülmüş bir bez yardımıyla yüzeyi silebilirsiniz.
Hidrojen peroksit, banyo ve mutfak temizleyicileri için doğal bir alternatiftir. Hidrojen peroksit anti bakteriyel özelliklere sahip olduğu için yüzeylerde kullanabilirsiniz. Hidrojen peroksit aynı zamanda doğal bir beyazlatıcıdır. Kumaş beyazlatmak için hidrojen peroksit ve limon suyunu karıştırarak uygulayabilirsiniz.
Bu tabletler, buzdolabınızdaki ya da çöp kutunuzdaki kötü kokuları emebilen özelliktedir. Dövülmüş tabletleri birkaç saat buzdolabınızın rafında bekletebilirsiniz.
Talk pudrası kullanarak, kumaş ve zeminde oluşan lekeleri temizleyebilirsiniz.
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