Sert kimyasallar içermeyen doğal temizlik ürünleri! Limon, tuz ve gazlı içecek...

Yalnızca insanlar için değil çevre için de kesinlikle zararsız olan, temizlikte kullanabileceğiniz ürünleri bir araya getirdik.

LİMON

Limon, fayanslardaki yağ izlerini, kir ve sabun artıklarını temizlemede mükemmel bir dezenfektandır. Limon ayrıca küf oluşumuan karşı yüzeyleri korur ve doğal bir oda parfümü etkisi oluşturur.

Limon ile kesme tahtasındaki kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. 400 ml suyun içine 3 çorba kaşığı limon suyu ekleyin. Ve 10 dakika mikrodalga fırında bekletin. Temizlendiğini göreceksiniz. Limon suyuyla musluklardaki kireç kalıntılarını da temizleyebilirsiniz.

SİRKE

Sirke tüm yüzeylerdeki lekeleri çıkarma konusunda evrensel bir temizleyicidir. Sirkeyi, ayna, fayans ve döşemelerde kullanabilirsiniz.1 litre suyun içine 1 çay kaşığı sirkeyi ekleyip sprey şişesinin içine dökün. Ve sprey yardımıyla camlarınızı ve aynaları temizleyin. Faynslarınızdaki lekeleri temizlemek için, fayans üzerine sirke uygulayın, 10 dakika bekleyin ve su ile durulayın. Lavabodaki kireç kalıntıları için ise kirli alanın üzerine sıcak sirkeye batırılmış bir bez koyun. Yarım saat sonra bekledikten sonra bir sabun ve fırça yardımıyla kireç kalıntılarının kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Keskin sirke kokusunu önlemek için kullandığınız suyun içine bir miktar lavanta yağı ekleyebilirsiniz.