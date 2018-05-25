Sertleşme bozukluğunun çaresi: Vakum!

Vakum tedavisi 1. basamak bir tedavidir. Tek başına nadiren kullanılır. Genellikle diğer tedaviler ek olarak verilir. Özellikle başlangıçta sertleşmede zorluğu olan hastalarda tercih edilebilir.

Vakum tedavisi günümüzde tek başına kullandığımız bir tedavi değil. Vakum tedavisini genellikle 3 nedenle kullanıyoruz: İlişki öncesi sertlik elde etme, 1. ve 2. basamak tedavilere ek olarak ve penis büyütme.

İlişki öncesi çiftler vakum uygular. Uyguladıktan sonra da 15-20 dakikalık bir süre ilişkiye girebilir. Biz daha çok 1. ve 2. basamak tedavilere yani ilaç tedavisi, şok dalga tedavisi ve iğne tedavisine ek olarak uyguluyoruz. Özellikle ilaçlarla beraber kullanıldığında sertleşmeyi iyileştirdiğine dair oldukça fazla veri var. Bilimsel olarak eğer siz 6 ay boyunca günde 20 dakika vakum tedavisini penisinize uygularsanız; yaklaşık 5-6 mm’lik bir büyüme elde edebilirsiniz.

Çeşit çeşit vakum cihazları var. Vakum cihazı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; basınç göstergesinin olup olmadığıdır. Çünkü fazla basınç zarar vereceği gibi az basınç da etkisiz olur. Bunun dışında vakumun penis kökü ile temas edeceği nokta kaliteli ve zarar vermemesi gerekir. Vakum pompasına bastıkça peniste kan göllenmeye başlar ve penis yavaş yavaş ereksiyon olur.