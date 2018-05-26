Serviks kanserinin (Rahim Ağzı) belirtileri nelerdir?

Bakmanız gereken ana semptomlar anormal vajinal kanaması ve ağrıdır. Ancak belirtiler invaziv (Bir mikroorganizmanın yayılarak üreme yeteneği) bir kansere dönüşene kadar kendini göstermez. Bu yüzden, değişiklikleri fark ettiğiniz anda doktorunuzu arayın. PAP smear ve HPV testleri ile düzenli taramalar, serviks kanserini erken teşhis etmenize yardımcı olabilir. Belirtileri öğrenin Adet dönemlerinin iyi bir kaydını tutun. Premenopozal (Menopoz döneminden yaklaşık 2 ila 6 yıl önceki dönem) veya perimenopozal (Menopoza geçiş dönemi) iseniz, adet döneminizin ne zaman geleceğini ve ne kadar süre süreceğini izlemek için bir takvim kullanın. Eğer menopozdaysanız, son döneminizin ne zaman olduğunu öğrenin. Serviks kanserin önemli bir belirtisi anormal vajinal kanamadır. Eğer menopoz öncesi ise genellikle düzenli adet döngüleri olacaktır. Her kadın farklıdır, fakat normal bir döngü 28 gün olacaktır.

Ancak menopozdaysanız düzensiz adet dönemleriniz olacaktır. Bu aşama normalde yumurtalıkların yavaş yavaş daha az östrojen üretmeye başladıklarında gerçekleşir. 40 ila 50 yaşları arasında başlar. Menopozdaysanız artık adet döneminiz olmaz. Hormon düzeyleriniz artık yumurtlamadığınız veya yumurtaları bırakmadığınız bir noktaya ulaştı. Artık hamile kalamazsınız.

Histerektomiye (Rahmin alınması) sahipseniz adet dönemleri olamayacaktır. Adet dönemleri arasında lekelenmeye bakın. Menopoz öncesindeyseniz bazen düzensiz adet döngünüz olabilir. Bu normaldir. Lekelenme görülebilir. Hastalık, stres veya yorucu egzersiz gibi birçok faktör, döngüünüzü etkileyebilir. Ancak adet döneminiz birkaç ay boyunca düzensiz olursa tıbbi yardım almalısınız.

Lekelenme menopoz döneminin normal bir parçası olabilir. Dikkatli olun ve servikal kanserin diğer belirtilerini arayın. Normalden daha uzun veya daha ağır olan adet dönemlerini not edin. Her adet döneminde akış miktarı ve renk değişebilir. Önemli ölçüde bir değişiklik haline doktorunuzla görüşün. Beklenmedik bir şekilde adet dönemine tekrar başlarsanız doktorunuzu arayın. Menopozdaysanız veya rahminiz alındıysa hiçbir vajinal kanama miktarının normal olmadığını unutmayın. Rahminiz alınsa bile serviks kanseri olabilirsiniz. Bu yüzden kontrolleri ihmal etmeyin. Normal aktivitelerden sonra (örneğin cinsel ilişki, pelvik muayene gibi) ağır vajinal kanama oluyorsa, kanamanın niteliği hakkında doktorunuzla konuşun. Olağandışı bir vajinal akıntıya dikkat edin. Kanlı akıntı olabilir ve aybaşı dönemleri arasında oluşur. Aynı zamanda kötü kokulu olabilir. Serviks, hamileliği önlemek ya da teşvik etmek için adet döngüsü sırasında tutarlılık gösteren mukus üretir. Bu dönemler arasında kan olmamalıdır. Menstrüel kan vajinada birikebilir ve özellikle 6 ila 8 saatten fazla uzun bir süre orada kalırsa kokar. Ağrı, kötü kokulu kanama kansere neden olabilen enfeksiyondan ya da diğer rahatsızlıklardan kaynaklanabilir. Bu yüzden tıbbi tedavi almalısınız.

Doktorunuza cinsel ilişkiden sonra veya yeni gelişen pelvik ağrıdan sonra bilgi verin. Seks sırasında ağrı normal olabilir; 4 kadının 3'ünde cinsel ilişki sırasında ağrı görülebiliyor. Ancak, sıklıkla görülürse veya çok şiddetli ise, tıbbi yardım almayı unutmayın. Menopozdaki ve menopoz öncesindeki kadınlarda, östrojen seviyeleri düştüğü için vajinal duvarlarda değişiklikler gelişebilir. Vajinal duvarlar daha ince, kuru, daha az elastik hale gelir vu da e tahriş yol açabilir. Bazen bu vajinal değişiklikler nedeniyle de cinsel ilişki ağrılı hale gelebilir. Cilt hastalıkları veya cinsel zorluklar yaşıyorsanız bu durum da cinsel birleşimi ağrılı hale getirebilir. Semptomlarınız ortaya çıktığı anda doktordan randevu alın. Gecikme daha ileri hastalıklara yol açabilir ve tedavi alma şansınızı azaltabilir. Doktorunuz genel sağlık durumunuzu belirlemek için bir fizik muayene yapacaktır. Daha önce gerçekleştirilmemişlerse Pap smear ve HPV testi yapacaktır. Bunlar tarama testidir (servikal kanser belirtileri arar) ve tanısal değildir (servikal kanserin varlığını doğrular)

PELVİK MUAYENE NASIL YAPILIR? Adım Doktorunuz dizlerinizi açmanızı söyler. Ellerine eldiven giyen doktorunuz yara ya da döküntü olup olmadığına bakmakiçin genital organlarınızın dış bölümlerini inceler. Adım Doktorunuz vajinanıza bir spekülom sokarak başlayan iç muayeneye geçer. Spekülom birbirine bakan iki büyük kaşığa benzeyen metal ya da plastik bir alettir ve doktorunuzun daha kolay inceleyebilmesi için vajinanızın duvarlarını açmaya yarar. Vajinanızın içerisinde hafif bir gerilme ya da baskı hissedebilirsiniz. Sakin olun ve derin nefes almaya devam edin; kaslarınız gevşerse spekülom içeriye sizi rahatsız etmeden girebilir. Doktorunuz enfeksiyon kaptığınızdan endişe ederse, vajinanızın içerisinden sıvı örneği almak için pamuklu bir çubuk sokabilir. Kadınların çoğu bunu hissetmez. Bu örnek, enfeksiyonun nedeninin anlaşılması için bir labaratuvara gönderilir. Doktorunuz ayrıca serviks kanserine yatkınlık olup olmadığının anlaşıldığı bir Pap smear testi de yapabilir. Pap smear testinde serviksten küçük örnek hücreler alınır ve anormal hücrelerin incelenmesi için bir labaratuvara gönderilir. Birçok kadın doktorun Pap smear için hücre almasını hissetmez. Adım Doktorunuz spekülomu çıkarır, eldivenli parmaklarına yağ sürer ve karnınıza hafifçe bastırarak parmaklarını vajinanıza sokar. Bu şekilde pelvisinizde şekillerinin, boyutlarının ve pozisyonlarının normal olduğundan emin olmak için rahminizin, yumurtalıklarınızın ve serviksinizin şeklini ve yoğunluğunu hissedebilir. Pap smear sadece serviks kanserinin erken aşamalarını belirlemek için kullanılsa da serviks hücrelerindeki değişiklikler enfeksiyon ya da genital siğiller gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Labaratuvardan Pap smear ile ilgili olumsuz bir sonuç çıkarsa doktorunuz ilk sonuçların doğrulanması için başka bir test yaptırmanızı ya da kolposkopi yaptırmanızı isteyebilir.