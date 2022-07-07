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  4. Sesi duyan koştu geldi! Otoyolda TIR'ın damperi üst geçide takıldı, vatandaşlar film gibi izledi

Sesi duyan koştu geldi! Otoyolda TIR'ın damperi üst geçide takıldı, vatandaşlar film gibi izledi

07.07.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza Çekmeköy Şile otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat malzemesi taşıyan TIR'ın açık kalan damperi üst geçide çarparak asılı kaldı. Damper üst geçide asılı kalırken, TIR'ın kupası 100 metre ileriye gitti. Kazayı gören vatandaşlar yol kenarına dizilip film izler gibi olayı izledi.

Kaza, Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonunun damperi seyir halindeyken açıldı. Açılan damper otoyolda bulunan üst geçide çarptı. Damper çarpmanın etkisiyle üst geçitte asılı kalırken, TIR'ın kupası 100 metre ileriye gitti. Kazada kimse yara almazken otoyol trafiği tek şeride düşürülerek trafik akışı sağlandı. Kazayı gören vatandaşlar ise sokağa dökülerek kazayı film izler gibi seyretti. Olay yerine gelen kurtarma aracı, TIR'ın üst geçitte asılı kalan damperini asılı kaldığı yerden indirdi. Kaza sebebiyle Şile otoyolu Çekmeköy mevkiinde her iki istikamette de trafik oluştu.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

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Otoyolda gerçekleşen kaza sonrası damperin üst geçide çarpma sesini duyan vatandaşlar olay yerine akın etti. Vatandaşlar, TIR'ın üst geçitte asılı kalan damperini saatlerce izledi izledi.

Kazayı görev vatandaş Özkan Kaya, “Ben köpek gezdiriyordum yüksek bir ses geldi. Ben koştum damperi açık gördüm. Vurduktan sonra damper ileriye gitmiş. Olay anında yanımda köpek olduğu için zaten yaklaşamadım. Allah'tan arkada araç yoktu, bir araca sadece taşlar düştü. Can kaybı ve yaralanma olmadı.” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
damper kaza
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