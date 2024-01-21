Sesini montajlayıp sosyal medyada yaydılar! O sözler İmamoğlu söylemiş gibi gösterildi

31 Mart seçimlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile yarışacak. İYİ Parti'nin göstereceği İBB adayı da merakla beklenirken İmamoğlu'na karşı sosyal medyada bir hamle yapıldı.

İMAMOĞLU'NUN SESİNİ MONTAJLADILAR

Seçim kampanyası temalı klipte metro yapım süreçleriyle ilgili ifadeler yer alıyor. Montajlı klipte şu ifadeler İmamoğlu söylemiş gibi gösterilip dinletiliyor:

"Vatandaşlarımız okuluna, evine, işine hızla ve konforla ulaşsın diye AK Parti döneminde büyük metro atılımları yapılmıştı. Biz de bu metroların kimini durdurduk, kimini devam ettirdik. Mutluyum çünkü tarihimizin en çok metro hattına çöken yönetimi biz olduk."

BAŞKA MONTAJLI KLİPLER DE VAR

Söz konusu klibi gazeteci İbrahim Haskoloğlu da montajlı olduğunu belirterek paylaşırken bunun gibi başka montajlı kliplerin de dolaşım sokulduğu belirtiliyor.