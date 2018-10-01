Brexit'in nasıl sonuçlanacağını bilmediğini aktaran Bulmer, "Bu çok karmaşık bir durum. Muhafazakar Parti bu hafta toplanacak. Ancak onlar da bölünmüş durumda. Brexit belki de AB için düşünüldüğü kadar da önemli değil. Bu konuda Alman gücünün Avrupa entegrasyonundaki rolüne de değinmek gerekiyor. Almanya'da iç politika daha komplike hale geldi. Koalisyon çok zor kuruldu. Genel manzaradan bahsedeceğim. Alman gücü her zaman önemlidir. Bu nedenle Avrupa entegrasyonunda her zaman önemli bir yeri vardı." diye konuştu.

Almanya'nın birleşme sürecinde yaşadıkları ve benimsediği politikalara değinen Bulmer, şunları söyledi:

"2010'lu yıllar, Almanya'yı tekrar projektörün altına getirdi. AB'nin doğusunda yaşananlar da bunda etkili oldu. Bütün bunlar Almanya'nın kendini adadığı şeyler. Uzun dönemden beri AB krizlerinden de söz edebiliriz. AB'deki liderlik krizi de çok önemli bir nokta. O dönemde görüldü ki Avrupa'nın merkez rolünde birçok çalkantı yaşandı. Görünen o ki Merkel döneminin sonuna geliyoruz. Franko-Alman ilişkilerin tekrar canlanması söz konusu olabilir. Belki de Avrupa'da şoför koltuğuna Macron oturacak. Almanya'nın daha da güçlenmesi yine ihtimal dahilinde. Almanya hegemon güç olabilir ama burada bir liderlikten söz edemiyoruz. Bu da AB'nin yavaş yavaş çözülmesini beraberinde getirebilir."

İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra farklı bir ticaret geliştireceğine dikkati çeken Bulmer, bunu bir zaaf olarak niteledi.

Bulmer, İngiltere'nin AB içinde zaten zor bir üye devlet olduğunu anlatarak, "Belki İngiltere'nin dışarıda olması AB için daha iyi. Başka üye ülkelerle de sıkıntılar var. Bu sürecin AB için yeni bir yol açıp açmayacağı konusunda emin değilim. Almanya sonuçta bir müttefikini kaybediyor. Böylece olay biraz da Fransa'ya kayıyor. AB, bütçesine katkı veren bir ülkeyi kaybediyor. Almanya ve İngiltere gibi iki lider ülkenin ilişkileri de farkı olacak. Almanya'nın ekonomi politikaları her zaman sağlamdır. Bunda da önemli değişiklik olacağını sanmıyorum. Sonuç olarak Almanya her zaman projektörlerin altına olan bir ülke olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.