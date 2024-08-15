Sevda Türküsev kafayı İlyas Salman'ın vasiyetine taktı! "Kendisini sevmiyorum ama..."

MYNET MAGAZİN-Ünlü oyuncu İlyas Salman'ın 2021 yılında yaptığı vasiyet açıklamasını Sevda Türküsev yeniden gündeme getirdi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu o dönem Ali Eyüboğlu’nun “Ateist İlyas Salman’ın ailesine bir vasiyeti var mıdır?” sorusu üzerine şunları söylemişti:

“Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldüysem, o elbiseyle gömüleceğim.”

Bu sözlere dair bir video çeken Sevda Türküsev "Sevmeyenlerim de gelsin diyor da gelmeyeceğiz öyle bir sıkıntı olmasın" dedi.

İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sevda Türküsev ayrıca "50 sene ülkeye güldürmüş şimdi mi ağlatacağım yok ağlamayacağız Allah için ondan da emin ol" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Lütfen İlyas Salman’ın vasiyetine saygı duyuyorsun.

Şahsen ben saygı duyuyorum.

Bu tip insanları camiye götürüp cenazesini kıldırıyorsunuz.

Sonra orada cenazenin ruhuna aykırı olan söylemler davranışlar.

#sevdatürküsev #sevdaturkusev pic.twitter.com/BFAfxCMegy — sevda turkusev (@sevdaturkusev) August 15, 2024

"Lütfen İlyas Salman’ın vasiyetine saygı duyuyorsun. Şahsen ben saygı duyuyorum.

Bu tip insanları camiye götürüp cenazesini kıldırıyorsunuz. Sonra orada cenazenin ruhuna aykırı olan söylemler davranışlar."

Hızını alamayan Sevda Türküsev "Lütfen bu tip insanların vasiyetlerini yerine getirmeyen ben belli kısımlarını yerine getireceğim. Kendisini sevmiyorum ama o cenazeye gitmeyeceğim" dedi.

Sevda Türküsev'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. İlyas Salman hayranlarını ünlü isme "Sana neden dert oldu", "Ne saçmalıyorsun" yorumlarında bulundu.