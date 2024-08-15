MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sevda Türküsev kafayı İlyas Salman'ın vasiyetine taktı! "Kendisini sevmiyorum ama..."

Sevda Türküsev kafayı İlyas Salman'ın vasiyetine taktı! "Kendisini sevmiyorum ama..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.08.2024 14:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç çıkışlarıyla gündeme gelen Sevda Türküsev yıllar önce İlyas Salman'ın yaptığı vasiyet açıklamasını gündeme yeniden getirdi. Salman'a tepki gösteren Türküsev'in paylaşımı gündem oldu.

Sevda Türküsev kafayı İlyas Salman'ın vasiyetine taktı! "Kendisini sevmiyorum ama..."

MYNET MAGAZİN-Ünlü oyuncu İlyas Salman'ın 2021 yılında yaptığı vasiyet açıklamasını Sevda Türküsev yeniden gündeme getirdi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu o dönem Ali Eyüboğlu’nun “Ateist İlyas Salman’ın ailesine bir vasiyeti var mıdır?” sorusu üzerine şunları söylemişti:

“Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldüysem, o elbiseyle gömüleceğim.”

Bu sözlere dair bir video çeken Sevda Türküsev "Sevmeyenlerim de gelsin diyor da gelmeyeceğiz öyle bir sıkıntı olmasın" dedi.

ıyıyu

İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sevda Türküsev ayrıca "50 sene ülkeye güldürmüş şimdi mi ağlatacağım yok ağlamayacağız Allah için ondan da emin ol" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen İlyas Salman’ın vasiyetine saygı duyuyorsun. Şahsen ben saygı duyuyorum.
Bu tip insanları camiye götürüp cenazesini kıldırıyorsunuz. Sonra orada cenazenin ruhuna aykırı olan söylemler davranışlar."

Hızını alamayan Sevda Türküsev "Lütfen bu tip insanların vasiyetlerini yerine getirmeyen ben belli kısımlarını yerine getireceğim. Kendisini sevmiyorum ama o cenazeye gitmeyeceğim" dedi.

Sevda Türküsev'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. İlyas Salman hayranlarını ünlü isme "Sana neden dert oldu", "Ne saçmalıyorsun" yorumlarında bulundu.

İlginizi Çekebilir

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

 Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

 "Hiç düşünmeden alın!" Dayanıklı, konforlu, su geçirmez...

"Hiç düşünmeden alın!" Dayanıklı, konforlu, su geçirmez...

 Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

 Günün fırsat ürünü! Çok satan Xiaomi akıllı kamera indirime girdi

Günün fırsat ürünü! Çok satan Xiaomi akıllı kamera indirime girdi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İlyas Salman sevda türküsev
En Çok Okunan Haberler
600, 700, 1000 TL… Canlı yayında dikkat çeken ‘et fiyatı’ sözleri

600, 700, 1000 TL… Canlı yayında dikkat çeken ‘et fiyatı’ sözleri

AK Parti'nin yeni hazırlığının detayları çıktı! 'Ciddi bir kulis bilgisi' diye paylaştı: Medya, iş dünyası ve akademiden isimler var

AK Parti'nin yeni hazırlığının detayları çıktı! 'Ciddi bir kulis bilgisi' diye paylaştı: Medya, iş dünyası ve akademiden isimler var

Genç kıza çarpıp kaçtı bir gün bile yatmadı fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Genç kıza çarpıp kaçtı bir gün bile yatmadı fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de belirsizlik... Yıldız isme ulaşılamıyor

Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de belirsizlik... Yıldız isme ulaşılamıyor

Uzun süredir aranıyordu! Tutuklandı

Uzun süredir aranıyordu! Tutuklandı

'Yalvarmam' demişti! F.Bahçe'den gece yarısı Mourinho açıklaması

'Yalvarmam' demişti! F.Bahçe'den gece yarısı Mourinho açıklaması

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.