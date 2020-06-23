Sevdiğiniz Adam Tarafından Reddedilmekle Nasıl Başa Çıkarsınız?

Öncelikle emin olun bu ilk defa sizin başınıza gelmiyor. Başka kadınlar da bunu yaşadılar ve sizinle benzer duygularla başa çıkmaya çalıştılar. Belki nefret ettiler, belki üzülüp kendilerini yıprattılar ama bu duyguları öncekiler gibi yavaş yavaş azalarak yok oldu. Reddedilme Korkusu Nasıl Yenilir? 1. Yardım alın Bu dönemde büyük olasılıkla kendinize haksızlık ediyorsunuz. Sevilmeye layık olmadığınızı bile düşünüyor olabilirsiniz. Bu düşünce, durumu kişisel olarak algılamanızdan kaynaklanıyor. Oysa sadece karşı taraf için doğru kişi değilsiniz o kadar. İçinde bulunduğunuz bu duygu durumunu daha kolay atlatmanız için yardım almanız çok önemli. Sizi anlayan insanlarla vakit geçirmeniz yararlı olur. Ailenizden, dostlarınızdan uzakta kalmayın, onlarla hep iletişimde kalın. 2. Sosyalleşin Arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanın ne kadar huzur verdiğini hatırlayın. Sosyalleşmek ve arkadaşlarınızla zaman geçirmek kafanızda büyüttüğünüz düşüncelerden uzaklaşmanıza ve kendinizi eleştirmeyi bırakmanıza yardımcı olur. Ayrıca yeni arkadaşlarınız boş vakitlerinizi doldurmanıza da yardımcı olacaktır. İnsanlarla kurduğunuz iletişim kafanızın daha sağlıklı düşüncelerle dolu olmasına katkı sağlar, bu sayede daha mutlu olursunuz.

3. Boş kalmayın Kendinizi geliştirmek, ilgi alanlarınızı keşfetmek ve yeni şeyler denemek için tam sırası. Başarabildiğinizi görmek özgüveninizi yeniden kazanmanıza yardımcı olur. Bu noktada dikkat etmeniz gereken husus daha önce yapmak istediğiniz şeyleri denemeye çalışmanızdır. İşe bir fotoğraf makinesi alarak başlayabilirsiniz, her şeyden uzaklaşıp doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. Belki de resim kursuna yazılmalısınız ya da uzun zamandır çalmak istediğiniz o enstrümanı öğrenmek için ilk adımı atabilirsiniz, farklı etkinliklere katılarak yepyeni tecrübeler edinebilirsiniz. Ya da şehirden uzaklaşıp her şeyi geride bırakarak bir geziye çıkabilir, kafanızı tamamen dağıtabilirsiniz. 4. Spor yapın Sporun sadece beden sağlığınızı düzenlemeye yaradığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yapılan araştırmalara göre düzenli spor yapan insanların depresyona yakalanma riski diğer insanlara oranla çok daha az. Düzenli spor endorfin melatonin, dopamin gibi mutluluk hormonlarının salgısında artışı meydana getirir. Bu da daha pozitif ve mutlu bir duygu durumuna sahip olmanıza yardımcı olur. Bedeninizin mutluluğu beyninizin mutluluğuyla doğru orantılıdır.

5. Yeni bir ilişkiye adım atmak için aceleci davranmayın Reddedilme psikolojisini atlatmaya çalışan her bireyin başvurduğu en vahim karar aceleyle başka birini hayatına almaya çalışmaktır. Yeni biri henüz acınız tazeyken sizi mutlu etmeyebilir. Başta mutluymuş gibi gözükseniz de sonrasında daha kötü olabilirsiniz, depresif haliniz daha büyük boyutlara taşınabilir. Çünkü yeni biri sizi değerli hissettirmek konusunda yeterli olmayabilir. Gerekli olan şey başkasının size değerli olduğunuzu hissettirmesi değil, sizin kendi değerinizi fark etmenizdir. Her şeyden önce bunun bilincine varmanız çok önemli. 6. Müzik dinleyin Hareketli ritimde bir şeyler dinlediğimizde içimizin kıpır kıpır olduğu tartışılmaz bir gerçek. Arabesk bir şarkı dinlediğinizde nasıl duygusallaşarak anılara dalıyorsanız, kıpır kıpır bir şarkı da içinizi açar ve gevşemenizi sağlar. Sabah evden çıkmadan önce hareketli bir parça açın, kulaklığınızı takın ve ruhunuza etkisini gözlemleyin. Ya da konserlere gidin, arkadaşlarınızla birlikte konserlere katılmanız kendinize gelmenizde ve toparlanmanızda çok faydalı olur. Bu dönemde hüzünlü şarkılardan kesinlikle ve kesinlikle uzak durun ve eğlenceli ya da hareketli şeyler dinlemeye özen gösterin.