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Sevdiğiniz kadının sizi arzulaması için yapmanız gereken birkaç şey var!

Betül Kurucu Betül Kurucu
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 09.05.2018 09:43 | Son Güncelleme

Sevdiğiniz kadının sizi arzulamasını istiyorsanız, o zaman sahneyi hem fiziksel hem de zihinsel olarak ayarlamanız gerekir. Bir kadının uyarılması için yatak odasına gitmeden önce 24 saat geçmesi söylenir. Bu yüzden onu dinleyin, sabırlı olun ve sizin için ne kadar önemli olduğunu ona hissettirin. Her şeyden önce sevdiğiniz kadının eşsiz arzularına odaklanmayı unutmayın.

Sevdiğiniz kadının sizi arzulaması için yapmanız gereken birkaç şey var!

Takdir edin

Sevdiğiniz kadına iltifat edin, sevdiğinizi hissettirin ve takdir edin. Eğer sizin arzuzunuza karşılık vermiyorsa pes etmeyin düzenli ve güzel bir şekilde beklediğinizi söyleyin.
'Çok ateşlisin' demek yerine gözlerinin ne kadar güzel olduğundan ya da sırt kaslarının ne kadar güçlü göründüğünden bahsedin.

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Ne kadar zeki olduğunu ona hissettirin nezaketinden, merhametinden ve bunlardan ne kadar etkilendiğinizi ona söyleyin. Sadece kendi kendize kaldığınızda değil arkadaş ortamında ya da bir etkinlikte ne kadar akıllı ve sabırlı olduğunu hissettirin.

Ona yardımcı olun! Demesini beklemeyin

Bulaşıkları yıkamayı ya da arabayı boşaltmayı teklif etmeyin - sadece sormaya ihtiyacı olmadan yapın. Akşam yemeğini ya da evi temizleyerek onu şaşırtın. Çocukları dışarı çıkarın ve onu sessizliğiyle baş başa bırakın. Bu şekilde ilişki hem yatak odanızda hem de genel ilişkinizde sizi birbirinize daha da bağlayacaktır.

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Tam zamanlı işlerde çalışan birçok kadın hala ev işleri ve çocuk bakımının tamamını üstleniyor. Bu durumda karınız seks için yorgun olduğunu söylediğinde, omuzlarından yükü almalısınız.

Onu tanıdığızdan emin olun. Yatakta ona sarılırken fantezilerini sorun. Ve onun dediklerine göre hareket edin. Eğer başarılı olursanız devam edin. Unutmayın, her insanın kendine özgü arzuları ve tercihleri vardır.

3

Onu dinleyin. İlişkinizle alçakgönüllü ve şefkatli olun. Özür dilemeyi bilin ve sevdiğinizi ona hissettirin.

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Bakımlı olun. Dişlerinizi fırçalayın, tıraş olun, duş alın kısaca güzel görünmek için çaba sarf edin. Tıpkı ilk görüştüğünüz andaki gibi.

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Birlikte kaliteli zaman geçirin

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Birlikte egzersiz yapın. Birçok kadın, egzersiz sonrası pelvis ve tüm vücutta kan dolaşımını artıran uyarılma düzeylerini bilmekte. Tırmanmayı, yoga yapmayı ya da acro-yoga yapmayı deneyin. Birlikte koşun, bisiklete binin ya da uzun bir yürüyüşe çıkın. Bu, ilişkinizin fiziksel tarafını ateşlemenin harika bir yolu olabilir.

Sevdiği şeyleri yapın. Okumayı seviyorsa bir kitapçıya götürün veya romantik bir not yazın ve kitap okuyarak vakit geçirin.

7

Eğer tatlıyı seviyorsa çeşit çeşit çikolatalar alın. Yani tutkularınızla onların arasındaki kesişmeleri bulun.

Seksi bir film izleyin. Northwestern Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, erotik film izleyen kadınların erkeklerden daha çok uyaraıldığını ortaya koyuyor.

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En sevdiğiniz takım elbisenizi ve kravatınızı takın. Ve onu akşam yemeği için dışarı çıkarın. İyi görünmek, yatakta kendinden emin hissetmek anlamına gelebilir.

9

Onu şaşırtın. Arkasından yürüyün ve boynunu öpün. Karnına ve göğüslerine dokunun. Ellerini vücudunun üzerinden geçir ve onu isteğinizi hissettirin.

11

Ön sevişmeye zaman ayırın. Işıkları söndürün, telefonunuzu kapatın. Ellerini vücudunun üzerinden geçirin. Yavaşça, dikkatli bir şekilde onu soyun ve kıyafetlerinin yere düşmesine izin verin. Gözlerinin derinliklerine bakın ve gülümseyin.

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Ayağına ya da sırtına masaj yaparak onu rahatlatın. Sevginizi hissettirirken kaslarını ısıtın. Parmaklarınızı veya dudaklarınızı eklemlerinden geçirin. Boyun, dirsekler ve diz arkası vücudun diğer bölgelerine göre daha hassastır.

Düşük, boğucu bir tonda konuşun. Baştan çıkarıcı bir şekilde fısıldayın. Onu ne kadar istediğini söyleyin.

Seks oyuncakları kullanmayı deneyin. Kadınlara yönelik seks oyuncaklarına yatırım yapın ve daha sonra denemesini önerin.

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Tercih etmediği sürece kontrolü ele geçirin. Bazı insanlar yatak odasında daha baskın olmayı severler, diğerleri ise daha itaatkâr bir rolü tercih eder. Kontrolde olmayı sevip istemediğine dair ipuçlarını toplayın.

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Anahtar Kelimeler:
aşk cinsellik

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