Sevdiğiniz kadının sizi arzulaması için yapmanız gereken birkaç şey var!

Takdir edin

Sevdiğiniz kadına iltifat edin, sevdiğinizi hissettirin ve takdir edin. Eğer sizin arzuzunuza karşılık vermiyorsa pes etmeyin düzenli ve güzel bir şekilde beklediğinizi söyleyin.

'Çok ateşlisin' demek yerine gözlerinin ne kadar güzel olduğundan ya da sırt kaslarının ne kadar güçlü göründüğünden bahsedin.

Ne kadar zeki olduğunu ona hissettirin nezaketinden, merhametinden ve bunlardan ne kadar etkilendiğinizi ona söyleyin. Sadece kendi kendize kaldığınızda değil arkadaş ortamında ya da bir etkinlikte ne kadar akıllı ve sabırlı olduğunu hissettirin.

Ona yardımcı olun! Demesini beklemeyin

Bulaşıkları yıkamayı ya da arabayı boşaltmayı teklif etmeyin - sadece sormaya ihtiyacı olmadan yapın. Akşam yemeğini ya da evi temizleyerek onu şaşırtın. Çocukları dışarı çıkarın ve onu sessizliğiyle baş başa bırakın. Bu şekilde ilişki hem yatak odanızda hem de genel ilişkinizde sizi birbirinize daha da bağlayacaktır.

Tam zamanlı işlerde çalışan birçok kadın hala ev işleri ve çocuk bakımının tamamını üstleniyor. Bu durumda karınız seks için yorgun olduğunu söylediğinde, omuzlarından yükü almalısınız.