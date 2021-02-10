Sevgililer Günü yaklaşırken uzmanlar uyardı: Dolandırıcılara dikkat!

2020'de bu tür transferler nedeniyle 68 milyon sterlin (94 milyon dolar) para kaybı oldu. Yetkililer, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarı yaparak şu tavsiyelerde bulunuyor: İnternet üzerinden ilişki yürütenler para göndermemeli, diğer kişinin banka hesaplarına erişimine izin vermemeli, para transferi yapmamalı, onun adına kredi almamalı

Pasaport, kimlik, ehliyet gibi kişisel belgelerini teslim etmemeli

Diğer kişinin tavsiyeleri doğrultusunda yatırım yapmamalı

Diğer kişinin adına paket alma4k ve göndermekten kaçınmalı

Dolandırıcılar sahte profil fotoğrafları da paylaşabilir; arama motorlarında foto araması yaparak başka bir yerden kopyalanıp kopyalanmadığı tespit edilmeli

Dolandırıcılığa maruz kalındığı şüphesi doğmuşsa hemen bankanızla irtibata geçerek yetkililere bildirim yapılmalı UK Action Fraud'un verilerine göre, hem 2019 hem de 2020'de romantik dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen para miktarı, online alışverişte dolandırıcılık yoluyla çalınan paradan daha fazla oldu. 2020'de bu tür dolandırıcılık sonucu kaybedilen para miktarı 87 milyon dolardı. Covid-19 salgını sorunun daha da büyümesine neden oldu.

UK Action Fraud yetkilileri, kısıtlamalar nedeniyle çok daha fazla sayıda insanın online arkadaşlıklara yöneldiğini ve bunun da dolandırıcılıkların artmasına neden olduğunu söylüyor. KARA PARA AKLAMA Romantik dolandırıcılık mağdurları para transferi, hediye çekleri veya cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi hediyeler gönderme, hatta banka hesaplarına ve banka kartlarına erişim sağlama gibi yöntemlere maruz kalıyor. Dolandırıcılar, duygusal söylemlere ve doktor ihtiyacı vb. gibi hikayelere başvurup karşılarındaki kişiyi manipüle yoluyla ikna ediyor. Mağdurlar para kaybetmenin yanı sıra farkına varmadan suç örgütlerinin kara para aklama faaliyetlerine bile alet olup cezai işlemlere tabi tutulabiliyor. Avustralya'da ABC News'da yer alan bir habere göre, bir kadın Amerikalı bir subaya aşık olduğu duygusuna kapılmış ama 115 milyon dolarlık bir kara para aklama faaliyeti gerçekleştiren bir çetenin içinde bulmuştu kendisini. KİMLİK HIRSIZLIĞI İngiltere'nin en büyük bankalarından Lloyds'un verilerine göre, özellikle 55-64 yaş grubundaki insanların bu tür dolandırıcılıklara maruz kalma riski daha yüksek.